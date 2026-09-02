بنك ABC يفوز بجائزة (أفضل بنك لإدارة النقد في الشرق الأوسط لعام 2026) ضمن أربع جوائز مرموقة من مجلة جلوبال فاينانس

خبرني - حصد بنك ABC، أحد البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك في إدارة الخزينة والنقد في العالم لعام 2026، ما يؤكد مكانة البنك كأحد أبرز مزودي الحلول المبتكرة في مجال العمليات المصرفية المدعومة بالتقنيات الرقمية والمصممة خصيصًا لتلبية تطلعات عملائه عبر شبكته الدولية.

وتشمل الجوائز الأربع التي حصدها البنك جائزة "أفضل بنك لإدارة النقد في الشرق الأوسط لعام 2026"، و"أفضل بنك لإدارة السيولة طويلة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2026"، و "أفضل حلول للمدفوعات عبر الحدود لقطاع الشركات في الشرق الأوسط لعام 2026"، و "أفضل بنك لإدارة النقد في البحرين لعام 2026".

تبرز هذه الجوائز قوة بنك ABC ومكانته في مجال العمليات المصرفية عبر شبكته الدولية، إلى جانب استثماراته في الابتكار الذي يركز على احتياجات العملاء. ومن خلال المنصة الرقمية التي طورها البنك للمعاملات المصرفية، والمنتشرة عبر 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأقصى، يوفر بنك ABC لعملائه تجربة مصرفية سلسة ومتكاملة حول العالم. يمكّن البنك الشركات من الاستفادة من حلول تمويل التجارة التقليدية والإسلامية، وتمويل سلاسل الإمداد وإدارة النقد، بما يسهم في تحسين إدارة رأس المال العامل، ورفع الكفاءة التشغيلية ودعم طموحات نمو الأعمال.

وفي معرض تعليقه على هذه الإنجازات، صرح السيد / كريم اللبدي رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة قائلًا: "يُشرفنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة من مجلة جلوبال فاينانس، إذ تؤكد نهجنا الإستراتيجي القائم على الابتكار والتحول الرقمي والتركيز على احتياجات العملاء. في ظل تعامل الشركات مع بيئة اقتصادية تتسم بالتعقيد والتشابك، نواصل التزامنا بتوفير حلول معاملات مصرفية تواكب المستقبل وتساعدها على تحقيق نمو مستدام، والتوسع دوليًا، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر».

واختتم حديثه بالقول: "أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لعملائنا على ثقتهم في بنك ABC، ولزملائنا على تفانيهم والتزامهم المستمر بتقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء، كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على توجيههم ودعمهم المستمر."

ومن خلال حلوله المتكاملة لإدارة النقد، يساعد بنك ABC الشركات والمؤسسات المالية على تحسين إدارة رأس المال العامل، وتبسيط عمليات التحصيل والتسويات، وإدارة المدفوعات والسيولة مركزيًا لتحسين الأرباح وخفض التكاليف، وتحسين التنبؤات بالتدفقات النقدية، إلى جانب توفير متابعة فورية لمراكز النقد على مستوى مؤسساتهم. تتضمن الحلول التي يقدمها البنك التحصيل الرقمي، والمعالجة الآلية المباشرة للمدفوعات، وهياكل تجميع السيولة، والحسابات الافتراضية، وخدمة سويفت جي بي آي، والربط المباشر بين الأنظمة، وإمكانيات متقدمة لإعداد التقارير، بما يمكّن العملاء من إدارة عمليات الخزينة بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

تكرّم الجوائز السنوية لمجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك في إدارة الخزينة والنقد في العالم المؤسسات المالية التي تتميز بالابتكار وخدمة العملاء والقدرات الرقمية والريادة في السوق وتطوير المنتجات. ويعتمد التقييم الصارم الذي تجريه المجلة لاختيار الفائزين على المعلومات المقدمة من المؤسسات المالية، إلى جانب آراء محللي القطاع المالي والمسؤولين التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا ونتائج الأبحاث المستقلة.

يُضاف هذا التكريم إلى سجل بنك ABC الحافل بالجوائز الدولية، ويرسخ مكانته كشريك موثوق في مجال المعاملات المصرفية للشركات في المنطقة وخارجها. يأتي هذا الإنجاز عقب سلسلة من النجاحات حققها البنك مؤخرًا، من بينها حصوله على جائزة "أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط لعام 2026" من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك للمعاملات المصرفية للعام في الشرق الأوسط" من مجلة ذا بانكر لعام 2025، بما يؤكد التزام البنك بمواكبة المستقبل ومواصلة تقديم قيمة أكبر للعملاء.