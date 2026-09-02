لاعب أردني يرتدي نفس رقم زميله.. تخسير نادي الطلبة العراقي لسبب غريب

خبرني - قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتبار نادي الطلبة خاسراً أمام نوروز، ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وجاء القرار بعد شكوى تقدم بها نادي نوروز، حول اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري العراقي، وانتهى بفوز الطلبة بهدف دون رد.

وفي حيثيات الشكوى، شارك لاعبان من نادي الطلبة في بداية الشوط الثاني من المباراة وهما يحملان الرقم نفسه (77)، وكان اللاعبان موجودين على أرضية الملعب.

وبعد مراجعة اللجنة، تبين أن اللاعب الأردني رجائي عايد يرتدي الرقم (77)، وكذلك اللاعب سيف رشيد الذي كان يرتدي الرقم ذاته.

وتبين أنه تم تنبيه اللاعب سيف رشيد إلى ارتدائه الرقم نفسه الخاص بزميله رجائي عايد، فخرج من الملعب واستبدل قميصه بالرقم (17)، وكان ذلك بعلم الحكم الرابع، دون علم حكم الساحة.

وبناءً على ذلك، قررت لجنة الانضباط اعتبار نادي الطلبة خاسراً أمام نوروز، رغم فوزه بالمباراة بنتيجة 1-0.