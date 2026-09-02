كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية تنظّم حملة توعوية بعنوان (نحو جيل خالٍ من التدخين)

خبرني - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية حملة توعوية بعنوان "نحو جيل خالٍ من التدخين" وذلك ضمن أنشطة مساق الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية (OTC)، بمشاركة مجموعة من طلبة الكلية، وبإشراف مدرس المادة الدكتورة مجد مقابلة، والتي أُقيمت في كلية الصيدلة وعدد من مباني الجامعة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر التدخين وآثاره الصحية والاقتصادية، والتشجيع على الإقلاع عنه، وتعزيز تبنّي أنماط حياة صحية.

حيث تضمّنت الحملة مجموعة من المحطات التوعوية والتفاعلية، قدّم خلالها الطلبة معلومات وإرشادات صحية حول أضرار التدخين وسبل الإقلاع عنه، إلى جانب عرض بوسترات توعوية، ورموز QR تتيح الوصول إلى معلومات ذات صلة، فضلًا عن تنظيم ألعاب وأنشطة تفاعلية هدفت إلى ترسيخ الرسائل الصحية وتعزيز معرفة المشاركين بوسائل الوقاية والإقلاع عن التدخين، وشهدت الحملة تفاعلًا لافتًا من طلبة الجامعة ومنتسبيها، حيث أتاحت الفعاليات فرصة للتعرّف إلى المخاطر المرتبطة بالتدخين وسبل التخلص من هذه العادة، كما جرى توجيه عدد من الراغبين في الإقلاع عن التدخين إلى عيادة الإقلاع عن التدخين في الجامعة، للاستفادة من خدماتها والاستشارات المتخصصة التي تقدمها.

وبهذا الصدد أشار الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية إلى أن الجامعة تولي منذ سنوات اهتمامًا كبيرًا بتعزيز بيئة جامعية آمنة وصحية، مبينًا أن الجامعة شكّلت اللجنة العليا لمكافحة التدخين والمخدرات، والتي تضطلع بجهود التوعية والوقاية والحد من التدخين والمخدرات، من خلال تنفيذ البرامج والحملات التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة والعاملين بمخاطرهما وآثارهما الصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دعم هذه الجهود وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية الصحية في المجتمع الجامعي.

بدورها بينت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية بأن عيادة الإقلاع عن التدخين في الجامعة توفّر خدمات متخصصة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، بإشراف صيادلة وأطباء مختصين ومؤهلين، تلقّوا تدريبًا متخصصًا ضمن برنامج التدريب السريري على علاج إدمان التبغ (Clinical Tobacco Treatment Training Program – CTTTP)، الأمر الذي يعزز جاهزيتهم لتقديم الإرشاد والدعم المتخصص، ومساعدة الراغبين في الإقلاع على وضع خطط شخصية تتناسب مع احتياجاتهم، مؤكدةً على أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية الصحية، مبينةً أن دور كلية الصيدلة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي والتعليمي، وإنما يمتد إلى الإسهام في خدمة المجتمع وتعزيز صحة أفراده، من خلال إتاحة المجال أمام الطلبة لتطبيق معارفهم ومهاراتهم الصيدلانية في مبادرات صحية وتوعوية تسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية لتعزيز التثقيف والوقاية الصحية، وتفعيل دور طلبة كلية الصيدلة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي، بما ينسجم مع رسالة الجامعة في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التعليم التطبيقي، والارتقاء بمستوى الممارسة الصيدلانية.