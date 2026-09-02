جامعة عمان العربية تشارك في حفل إطلاق دراسة : (مراكز البحوث في الجامعات الأردنية)

خبرني - شاركت جامعة عمان العربية في حفل إطلاق دراسة "مراكز البحوث في الجامعات الأردنية: الواقع، التحديات، الفرص"، والتي أعدّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، ومثل الجامعة في الحفل الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة لتطوير منظومة البحث العلمي في الأردن، وتعزيز فاعلية مراكز البحوث الجامعية ودورها في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

حيث تهدف الدراسة إلى التعرف إلى واقع مراكز البحوث في الجامعات الأردنية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها، واستكشاف الفرص المتاحة لتطوير أدائها وتعزيز دورها في دعم البحث العلمي وخدمة مسارات التنمية الوطنية، كما تبرز أهمية الدراسة في ضوء الحاجة إلى توظيف مخرجات البحث العلمي في صياغة السياسات العامة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز نهج التنمية القائمة على الأدلة، مما يسهم في دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، ورفع قدرة الأردن على مواجهة التحديات التنموية المتسارعة، وتناولت الدراسة أيضاً واقع مراكز البحوث في الجامعات من حيث أدوارها وإمكاناتها، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة أمامها، وصولًا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تسهم في تطوير أدائها وتعزيز فاعليتها، وربط مخرجاتها البحثية بالأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عياصرة عضواً في اللجنة المنفذة لمشروع الدراسة، وأسهم في الجهود البحثية والفنية المرتبطة بإعدادها من خلال المشاركة في مراحل إعداد الدراسة ومراجعة محتواها ومناقشة أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بواقع مراكز البحوث في الجامعات، حيث تأتي مشاركة جامعة عمان العربية ممثلة بالدكتور عياصرة في إطار دعم الجهود الهادفة إلى تطوير أداء مراكز البحوث، وتعزيز قدرتها على إنتاج بحوث ذات صلة بالأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع، مما يسهم في توطيد الصلة بين البحث العلمي وصناعة القرار، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يأتي انسجامًا مع اهتمام جامعة عمان العربية بتعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم مشاركة كوادرها الأكاديمية في المبادرات والمشروعات البحثية التي تسهم في تطوير منظومة البحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وربط المخرجات البحثية بالقضايا والأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع.