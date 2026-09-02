مجلس شباب العزم يبحث إشراك طلبة الجامعات في برنامج «جسر القادة»

خبرني - عقد مجلس شباب العزم، برئاسة رئيس المجلس رافي العدوان، لقاءً مع رؤساء وممثلي اتحادات الطلبة في عدد من الجامعات الأردنية، لبحث آليات إشراك طلبة الجامعات في برنامج “جسر القادة”، ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطوير البرنامج وتعزيز مخرجاته في مجال إعداد القيادات الشبابية وتمكينها.

وحضر اللقاء رئيس الهيئة التنفيذية والأمين العام للمجلس همام العضايلة، ورئيس اللجان الجامعية أمين المغاربة، إلى جانب رؤساء وأعضاء اتحادات الطلبة وممثلين عن طلبة من (الجامعة الأردنية، وجامعات مؤتة واليرموك والهاشمية وآل البيت والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا الأردنية والطفيلة التقنية والألمانية الأردنية والشرق الأوسط وعمّان الأهلية وعمّان العربية والإسراء والزيتونة وجرش وابن سينا).

وأكد العدوان، في مستهل اللقاء، أهمية دور الشباب في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن مجلس شباب العزم يعمل على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وتوفير المساحات التي تسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم القيادية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به اتحادات الطلبة في الجامعات، باعتبارها مساحة مهمة لتطوير مهارات الطلبة القيادية، وتعزيز مشاركتهم في العمل العام، وإكسابهم الخبرات التي تؤهلهم للقيام بأدوار فاعلة في مجتمعاتهم.

من جانبه، استعرض العضايلة برنامج “جسر القادة”، موضحًا أنه برنامج وطني لإعداد القيادات الشبابية يمتد على مدار خمسة أشهر، وينفذ بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، ويهدف إلى بناء قدرات الشباب، وتطوير مهاراتهم القيادية، وتعزيز وعيهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وأكد أن المجلس يقوم على فكرة العمل الشبابي، وأن الشباب يشكلون محور عمله، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود الشبابية والاستفادة من طاقات الشباب وكفاءاتهم في خدمة الأردن والمساهمة في بناء مستقبله.

وشدد العضايلة على دور الجامعات واتحادات الطلبة في البرنامج، مؤكدًا أن مشاركتها تمثل محورًا رئيسيًا في إنجاح البرنامج، لما تمتلكه من خبرات وطاقات شبابية قادرة على الإسهام في تطويره وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المشاركين، قدم خلاله رؤساء وأعضاء اتحادات الطلبة وممثلو الجامعات عددًا من الآراء والمقترحات المتعلقة بالبرنامج وآليات تطويره، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة طلبة الجامعات فيه والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.

وأعرب المشاركون عن دعمهم لفكرة البرنامج وأهدافه في إعداد القيادات الشبابية وتطوير مهاراتها وتمكينها، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع مجلس شباب العزم والمساهمة في إنجاح المبادرات التي تستهدف الشباب وتعزز دورهم في الحياة العامة.

وفي ختام اللقاء، ثمّن العدوان مشاركة الحضور وتفاعلهم، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والحوار مع الاتحادات الطلابية، ومشيرًا إلى أن اللقاء يمثل بداية لمسار من التعاون المشترك بين مجلس شباب العزم وطلبة الجامعات واتحاداتهم، بما يسهم في خدمة الشباب الأردني وتعزيز دورهم في بناء مستقبل الأردن.