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بيان من الخارجية الأردنية بخصوص حادث نويبع

  • 02 أيلول 2026
  • 11:40
بيان من الخارجية الأردنية بخصوص حادث نويبع

خبرني - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث السير الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر العربية صباح اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّه وحسب المعلومات الواردة للسفارة في القاهرة فإنّ حافلة ركاب مصرية كانت تقلُّ عددًا من الركّاب الأردنيين والمصريين تعرّضت صباح اليوم لحادث سير، والمعلومات الأولية تفيد بوجود عدد من الأردنيين بين الوفيات والإصابات، وأنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في القاهرة تتابع الحادث مع السلطات المصرية، وأنّ فريقًا من السفارة الأردنية في القاهرة في طريقه إلى نويبع لمتابعة حالات المصابين، وتأمين نقل الجثامين إلى المملكة.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر المتوفين، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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