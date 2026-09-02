مستشفيات جنوب سيناء ترفع الاستعداد عقب حادث حافلة أودى بحياة 16 شخصا بينهم 10 أردنيين

خبرني - رفعت مديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء المصرية حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات طور سيناء وشرم الشيخ ودهب، عقب حادث انقلاب حافلة على طريق دهب–نويبع، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن وفاة 16 شخصًا، بينهم 10 أردنيين، وإصابة 28 آخرين.

ووجّه وزير الصحة والسكان المصري خالد عبدالغفار بتقديم كامل أوجه الرعاية الطبية للمصابين، مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات المعنية، وتوفير الفرق الطبية المتخصصة في أقسام الجراحة والعناية المركزة، والتنسيق مع مستشفيات القاهرة لاستقبال أي حالات حرجة تستدعي التحويل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبدالغفار، إن غرفة العمليات المركزية فُعّلت فور تلقي البلاغ، فيما جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تتراوح الإصابات بين كسور وإصابات متفرقة، بينها حالات استدعت تدخلات جراحية عاجلة.

وبحسب المعلومات الرسمية، كانت الحافلة تقل 43 شخصًا، بينهم 22 مواطنًا أردنيًا، فيما أكدت السلطات الأردنية متابعتها مع الجانب المصري إجراءات نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى المملكة.

كما جرى تشكيل لجنة طبية لمتابعة أوضاع المصابين وتقديم التقارير بشأن حالتهم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المصرية والجانب الأردني للتعامل مع تبعات الحادث.

من جهتها، تتابع السفارة الأردنية في القاهرة أوضاع المواطنين الأردنيين المصابين، فيما تعمل الجهات القنصلية على تقديم التسهيلات اللازمة لعائلات الضحايا والمصابين.

ووقع الحادث على طريق دهب–نويبع في محافظة جنوب سيناء، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابساته وأسبابه.