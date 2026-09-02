وفاة بحّارين فلبينيين إثر حادث على متن ناقلة سعودية في مضيق هرمز

خبرني - أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، وفاة اثنين من بحارة ناقلتها "سدر"، من الجنسية الفلبينية، إثر حادث أمني تعرضت له الناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت الشركة، في بيان، إن الناقلة "سدر"، المسجلة برقم (IMO 9854715)، تعرضت للحادث قرابة الساعة 23:40 بالتوقيت المحلي يوم 31 أغسطس/آب 2026.

وأعربت "البحري" عن بالغ الحزن والأسى لوفاة البحّارين، مقدمة التعازي والمواساة إلى أسرتيهما وذويهما وزملائهما، ومؤكدة تقديم كامل الدعم للأسر والزملاء المتأثرين بالحادث.

وأضافت الشركة أنها تواصل اتصالها المستمر بالسفينة، وتنسق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري، لمتابعة تطورات الحادث.

وأكدت أن سلامة موظفيها وراحتهم تأتيان على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التزامها بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة.