وفيات الأردن.. الأربعاء 2-9-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، 2-9-2026:

- إبراهيم شحادة غنيم

- أحمد سلامه الحروب

- أنوار عيسى الصلاحين العبادي

- جواهر بني يونس

- حليمة سميح الدهني

- ختام محمد منصور عبيدات

- خضر حلمي جبريل الطباخي

- خضر البوات

- خليل الحمدان

- رايق عطا مصطفى الهندي

- سامر محمود الجمل

- ساميه عبدربه خطايبه

- سلمان جبارة

- سهام محمد سعيد الحرباوي

- ظريفة جبارة

- عبدالقادر احمد مصطفى بني ياسين

- عبدالمجيد الزواهره

- عبله أحمد العواودة

- عزام صادق أبو جبارة

- فادي علي محمد العمري

- فوزي محمد أبو حمدان

- قيس زكريا العمري

- مأمون خلدون أبو غنمي

- مارتن مروان عودة حتر

- محمد شفيق محمد الحموري

- محمود أحمد العفيفي

- مريم محمد ذياب الجمرة

- معمر العجارمة

- وجيه محمد التميمي

- يحيى ماجد صندوقه

- يوسف فيصل

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون