وفيات الأردن.. الأربعاء 2-9-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، 2-9-2026:
- إبراهيم شحادة غنيم
- أحمد سلامه الحروب
- أنوار عيسى الصلاحين العبادي
- جواهر بني يونس
- حليمة سميح الدهني
- ختام محمد منصور عبيدات
- خضر حلمي جبريل الطباخي
- خضر البوات
- خليل الحمدان
- رايق عطا مصطفى الهندي
- سامر محمود الجمل
- ساميه عبدربه خطايبه
- سلمان جبارة
- سهام محمد سعيد الحرباوي
- ظريفة جبارة
- عبدالقادر احمد مصطفى بني ياسين
- عبدالمجيد الزواهره
- عبله أحمد العواودة
- عزام صادق أبو جبارة
- فادي علي محمد العمري
- فوزي محمد أبو حمدان
- قيس زكريا العمري
- مأمون خلدون أبو غنمي
- مارتن مروان عودة حتر
- محمد شفيق محمد الحموري
- محمود أحمد العفيفي
- مريم محمد ذياب الجمرة
- معمر العجارمة
- وجيه محمد التميمي
- يحيى ماجد صندوقه
- يوسف فيصل
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون