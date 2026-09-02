ارتفاع ضحايا حادث نويبع إلى ١٧ - تفاصيل إضافية

خبرني - ارتفع عدد ضحايا حادث نويبع لـ17 شخصًا بينهم طفل مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 10 سنوات وفق وسائل إعلام مصرية كما أصيب 29 آخرون، إثر انقلاب حافلة بمنطقة الصاعدة، المعروفة «منطقة الحوادث»، بمدينة نويبع في جنوب سيناء.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دهب المركزي، والمركز الحضري بنويبع ومستشفى شرم الشيخ الدولي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل 6 جثامين إلى مستشفى دهب المركزي.

وأكد مصدر مسؤول أن الحافلة كانت في طريقها من القاهرة إلى ميناء نويبع وتقل عددًا من المصريين والأردنيين قبل أن ينقلب بمنطقة الصاعدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الصاعدة بنويبع، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات والمركز الحضري بنويبع ومستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المستشفيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه