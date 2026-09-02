تفاصيل إضافية حول حادث في مصر قضى به 10 أردنيين

خبرني – رصد

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل إضافية حول حادث السير الذي قضى به 10 أردنيين، إثر انقلاب حافلة كانت في طريقها إلى ميناء نويبع، ومنه إلى العقبة جنوبي الأردن.

وذكرت تقارير صحفية أن الحافلة التابعة لشركة سوبر جيت المصرية، كانت تقل 43 راكبا، من بينهم 22 أردنيا، ومتجهة من القاهرة إلى عمان.

وشركة سوبر جيت، هو الاسم التجاري المشهور لـ شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، وهي شركة مساهمة حكومية مصرية تابعة لوزارة النقل. تُعد واحدة من أقدم وأبرز شركات النقل البري الجماعي بالحافلات في مصر.

وتنظم الشركة رحلات برية (بالتنسيق مع عبّارات البحر الأحمر في بعض الخطوط) لربط مصر بعدد من الدول العربية مثل الأردن، وليبيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبينت التقارير أن مسار الرحلة كان من مدينة القاهرة مرورا بأراضي محافظة سيناء المصرية، وصولا إلى ميناء نويبع، ومنه إلى العقبة عبر البحر، وصولا إلى عمان.

ولم تكشف تفاصيل أخرى حول الحادث وطبيعة الإصابات وأسماء ضحايا الحادث المروع.