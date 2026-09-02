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إعلام عبري : الدهيني شارك الجيش الإسرائيلي في عملية اختطاف العرابيد من غزة

  • 02 أيلول 2026
  • 10:32
إعلام عبري الدهيني شارك الجيش الإسرائيلي في عملية اختطاف العرابيد من غزة

خبرني - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قائد الميليشيا غسان الدهيني شارك إلى جانب الجيش الإسرائيلي في العملية التي أفضت إلى اختطاف رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، معين العرابيد، يوم الثلاثاء.

وبحسب الهيئة، شارك الدهيني مع القوات الإسرائيلية في العملية التي نُفذت داخل قطاع غزة، وانتهت باعتقال العرابيد ونقله للتحقيق في إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أعلنا، في بيان مشترك، اعتقال العرابيد خلال عملية نُفذت في شمال قطاع غزة، وقالا إن العملية جرت بقيادة وتوجيه الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية.

ووفق الرواية الإسرائيلية، داهمت قوات خاصة تابعة للشاباك مبنى في مدينة غزة واعتقلت العرابيد، بالتزامن مع شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على عدد من الأهداف في المنطقة، قال الجيش إنها استهدفت إزالة تهديدات عن القوات المشاركة في العملية.

وأضاف البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية خلال العملية.

وزعم الجيش والشاباك أن العرابيد عمل خلال الفترة الأخيرة على ترسيخ سيطرة حركة حماس في شمال قطاع غزة، ودفع مخططات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في منطقة ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وأشار البيان إلى أن العرابيد نُقل عقب اعتقاله لمواصلة التحقيق معه من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.

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