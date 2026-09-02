وفاة 10 أردنيين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء المصرية

خبرني - توفي 10 مواطنين أردنيين في حادث انقلاب حافلة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق دهب–نويبع بمحافظة جنوب سيناء المصرية، وفق ما أفادت به مصادر أردنية ومصرية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، لخبرني أسفر الحادث في حصيلته الإجمالية عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 28 آخرين، فيما لم تتضح حتى الآن جنسيات بقية الضحايا والمصابين.

وفي تفاصيل الحادث، تلقت السلطات المصرية بلاغاً بانقلاب حافلة ركاب على طريق دهب–نويبع، لتنتقل قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث بدأت عمليات نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة.

ووجه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار إنه جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها وتتابع الحالات على مدار الساعة.

كما وجه وزير الصحة رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتنسيق المباشر مع أجهزة المحافظة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين.

وتتابع الجهات الأردنية المعنية، بالتنسيق مع السلطات المصرية، تداعيات الحادث والإجراءات المتعلقة بالمواطنين الأردنيين المتوفين.