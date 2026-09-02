وفاة 16 وإصابة 28 في انقلاب حافلة ركاب بجنوب سيناء

خبرني - قالت وزارة الصحة المصرية، إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح الأربعاء.

وورد في البيان أن الحادث وقع على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع. وذكر أنه جرى الدفع بعشرين سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ومحافظة جنوب سيناء وجهة سياحية شهيرة تضم العديد من المنتجعات المطلة على البحر الأحمر.

وفي الشهر الماضي، لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 32 آخرون في حادث سير بمحافظة الإسماعيلية في مصر.

ووفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع عدد قتلى حوادث الطرق في البلاد، بما في ذلك حوادث السيارات والقطارات، 10.8% خلال عام 2025 إلى 5829 مقابل 5260 في 2024.

ويرجع خبراء حوادثَ الطرق في مصر إلى سوء حالة بعض الطرق وتهالك المركبات وعدم الالتزام بقواعد القيادة، بينما يؤكد المسؤولون أن العامل البشري هو المسؤول الأول عن الحوادث في ظل ما تقوم به السلطات من جهود واسعة لتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.