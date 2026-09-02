د. الحوراني : خريج عمان الأهلية بعد تأهيله بتخصصه وبالتدريب والمهارات يصنع الوظيفة لنفسه

• أ.د. حمدان وأ.د. الطراونة يستعرضان التخصصات الحديثة والتقنية في الجامعة



خبرني - قال الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية : إن خريج جامعة عمان الأهلية يصنع الوظيفة لنفسه بعد تأهيله بتخصصه وتدريبه وإكسابه المهارات التكنولوجية ومهارات الاتصال والتواصل والمهارات الشخصية ، فيستطيع المنافسة بكفاءة في سوق العمل محليا وعربيا وحتى عالميا .

وأضاف في لقاء مع قناة عمان TV التلفزيونية في حرم الجامعة :أن الجامعة مشروع تعليمي وطني متميز تم تطويره عبر سنوات طويلة بجهود فريق عمل ضخم من مجلس أمناء وأساتذة وإدارة مستنداً الى ركائز أساسية كجودة التعليم وتطوير البحث العلمي والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها، لخلق بيئة تعليمية متميزة خدمة للطالب الذي هو محور العملية التعليمية ، حيث يتخرج الطالب وهو يمتلك الكفاءة الكبيرة للمنافسة مع أقرانه .

وأشار الى أهمية مراعاة ميول الطالب في الدراسة للتخصص الذي يرغب ، على ان يكون التخصص مطلوبا في سوق العمل .

وأكد على ضرورة مواكبة التخصصات للتطورات الحديثة في ظل " ثورة " الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية ، فالعالم في تطور متسارع ولا ينتظر من لا يواكب هذه التطورات وخصوصا في مجال التعليم ، مشيرا الى الاهتمام الكبير أيضا بتطوير الكادر التدريسي ليواكب هذه التحولات .

وشدد على أن الجامعة تعمل على استشراف المستقبل لناحية التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل وكيف تعد طلابها بعناية للمرحلة المقبلة.

ونوه الى أهمية الأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والتخصصات المرتبطة بذلك . حيث استحدثت الجامعة تخصص تكنولوجيا تصنيع الأغذية ، تماشيا ً مع التقدم الكبير في التكنولوجيا الزراعية و التصنيع الغذائي ، ودخول استخدام الجينات لتحسين المنتج الزراعي وزيادة كمية الانتاج بالاعتماد على استهلاك مياه اقل .

مؤكدا على أهمية التخصصات الحديثة في مجال " الدرونز والشيبت " والمركبات الكهربائية وغيرها .

وأشار الى ضرورة إعادة النظر في المسارات في الثانوية العامة وتعديلها واختزالها ، ليتمكن الطلبة الحاصلين على معدلات عالية في المسار الصحي مثلا من التقدم لدراسة تخصصات اخرى ، فماذا لو ان الطالب لايرغب بدراسة الطب ويرغب بدراسة الامن السيبراني مثلا ؟ هل سيضطر لإعادة التوجيهي ؟ .

واقترح أن يسمح للطلبة الذين تسمح لهم معدلاتهم بالدخول الى تخصصات في مسارات اخرى أن يتقدموا للتخصص الذي يريدون وتقديم المواد المطلوبة لهذه المسارات في الجامعة نفسها التي يلتحقون بها تحت إشراف الوزارة.

وفدم الشكر للحكومة ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية على جهودهم المستمرة للتطوير والتحديث والارتقاء بالعملية التعليمية .

• بدوره الاستاذ الدكتور احمد حمدان القائم بأعمال رئيس الجامعة قال في لقاء منفرد مع قناة عمان TV : أصبح ضروريا جدا في ظل التطورات المتسارعة الذي يشهدها العالم ان تستقرىء الجامعات التخصصات المستقبلية ، فليس ما يريده سوق العمل الان بل مابعد 5-10 سنوات قادمة ، مشيرا الى ان جامعة عمان الاهلية عمرها 36 عاما وتمتلك الخبرة والكفاءة اللازمتين في ذلك ، وتعرف ماهو المطلوب في سوق العمل الان وما يمكن أن يكون مطلوباً مستقبلا .

وقال أن الجامعة تقوم بعقد شراكات وتفاهمات مع المؤسسات والشركات المعنية في سوق العمل بالتخصصات ، للتدريس والتدريب لطلابنا .

وذكر من التخصصات الجديدة في الجامعة : ماجستير قيادة إدارة التمريض وتخصص بكالوريوس تكنولوجيا الوسائل الرياضية ، وتخصص بكالوريوس تكنولوجيا تصنيع الاغذية ، وتخصص بكالوريوس تصميم وتصنيع المجوهرات وتوقيع اتفاقية مع شركة "ديفا " المتخصصة بهذا المجال " وهو تخصص فريد من نوعه في المنطقة ".

وأشار الى الاهتمام الدائم لدى الجامعة بجودة المخرجات التعليمية .

• كما أشار الاستاذ الدكتور بشار الطراونة نائب رئيس الجامعة وعميد كليتي الهندسة والتعليم التقني في لقاء منفرد مع قناة عمان TV ، إلى كلية التعليم التقني حيث قال : جاء تأسيس كلية التعليم التقني استنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم العالي ، حيث تم تاسيس الكلية عام 2024 بهدف تخريج طلبة لديهم المعرفة والمهارة والخبرة العملية ليكونوا جاهزين لسوق العمل .

وذكر تخصصات الكلية حيث قال :تطرح الكلية تخصصات دبلوم معتمدة من مؤسسة بيرسون الدولية في بريطانيا حيث يحصل الطالب على شهادة بريطانية من مؤسسة بيرسون الدولية بنهاية الدراسة، كما يمكن للطالب التجسير لدرجة البكالوريوس ، والتخصصات هي : هندسة السيارات ، وهندسة البرمجيات ، والفيلم والتلفزيون ، والتصميم الداخلي ، وإدارة الضيافة وفنون الطهي.

وأضاف : كما يوجد تخصص تكنولوجيا الاجهزة الطبية ( دبلوم وطني ).

ونوه الى ان المعدل المطلوب للالتحاق بالكلية هو توجيهي ناجح 50% فما فوق .

وأشار الى انه تم طرح تخصص جديد لدرجة البكالوريوس وهو تصميم وتصنيع المجوهرات والمعدل المطلوب للالتحاق 60% فما فوق .

وأكد ان برامج الكلية تم تصميمها بعناية ليتمكن الطالب وبسهولة من دخول سوق العمل بكفاءة عالية .

* لمشاهدة المقابلات فيديو :

https://youtu.be/tWt1W7Q889k