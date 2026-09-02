الإقراض الزراعي: تمويلات بـ45 مليون دينار لـ8278 مستفيدًا خلال 2026

خبرني - قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، إن المؤسسة أنجزت تمويلات بقيمة 45 مليون دينار، استفاد منها 8278 مقترضا ومقترضة في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2026، ضمن خطتها التمويلية البالغة 70 مليون دينار.

وأضاف دوجان في تصريحات أن المؤسسة تواصل تنفيذ خطتها التمويلية والوصول إلى أعداد متزايدة من المستفيدين، بما يعكس استمرارية النشاط الإقراضي وقدرتها على المحافظة على وتيرة تمويلية تخدم مختلف الأنشطة الزراعية والإنتاجية.

وأوضح أن المؤسسة تتبنى نهجا جديدا لتطوير منظومة عملها وتعزيز دورها التنموي والتمويلي في دعم القطاع الزراعي، يقوم على الانتقال نحو نموذج أكثر مرونة وتشاركية، وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار في تطوير أدوات التمويل والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار دوجان إلى أن المؤسسة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وإدارة المحفظة التمويلية، مع التركيز على دعم المشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية والتقنيات الموفرة للمياه والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي والمشاريع ذات القيمة المضافة.

وبين أن المؤسسة وسعت خلال العام الحالي شبكة اتفاقياتها وشراكاتها للوصول إلى فئات وقطاعات جديدة، من بينها التعاون مع وزارة العمل من خلال ملحق اتفاقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يستهدف الشباب الأردنيين والجمعيات الزراعية والريفية ويدعم التشغيل وريادة الأعمال.

وبحسب دوجان، بلغ الإنجاز ضمن الاتفاقية مع وزارة العمل خلال 2026 نحو 180 ألف دينار، استفاد منها 22 مقترضا.

وفي مجال تطوير أدوات التمويل، قال دوجان إن المؤسسة اتجهت إلى تبني نماذج تمويلية حديثة من خلال اتفاقية آلية التمويل المدمج مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، التي تستهدف دعم التحول نحو الزراعة الذكية مناخيا والتصنيع الغذائي في لواء دير علا، وتمويل نحو 53 مشروعا فرعيا.

وأوضح أن الآلية تجمع بين القروض والمنح والمساهمة الذاتية للمستفيدين، إذ تبلغ مساهمة المؤسسة 60% من التمويل، مقابل 30% على شكل منح و10% مساهمة ذاتية من المستفيدين.

وفي إطار دعم المشاريع الزراعية والريفية الصغيرة المدرة للدخل، أشار دوجان إلى تخصيص المؤسسة مليون دينار بموجب اتفاقية "القرى الصحية" مع وزارة الصحة، لتمويل هذه المشاريع دون فوائد، بسقف يصل إلى 5 آلاف دينار للقرض الواحد وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

كما شملت شراكات المؤسسة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لدعم صغار المزارعين والأسر المنتجة وتمويل المشاريع الزراعية والمنزلية، إضافة إلى التعاون مع النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون لتطوير قطاع عصر وتصنيع الزيتون.

وقال دوجان إن التمويل الموجه لقطاع عصر وتصنيع الزيتون يشمل توسعة المعاصر وإضافة خطوط إنتاج حديثة والتحديث التقني، بسقوف تمويل تصل إلى 500 ألف دينار للمشروع الواحد.

وفي مجال ربط التمويل ببناء القدرات، أوضح أن المؤسسة عززت شراكتها مع مركز زها الثقافي لربط برامج التدريب والتأهيل بفرص التمويل المتاحة للمشاريع الإنتاجية الصغيرة، ولا سيما للنساء والشباب والمتعطلين عن العمل.

وامتدت الشراكات، بحسب دوجان، إلى تعاونية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان، وجمعية بدر الأصايل الخيرية، والاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، والاتحاد النوعي للمزارعات المنتجات، بما يتيح تطوير برامج تمويل تتناسب مع طبيعة القطاعات المختلفة واحتياجات المستفيدين، وربط التمويل بالتدريب والدعم الفني والتسويق والتأهيل.

وأكد دوجان أن هذا التوجه يعكس انتقال المؤسسة من مفهوم التمويل التقليدي إلى منظومة تمويل تنموي متكاملة، لا تقتصر على توفير القروض، وإنما تشمل الشراكة والتدريب والتأهيل والدعم الفني والتسويق والابتكار والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف من خلال هذا النهج تمكين المزارعين والنساء والشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية والتصنيع الغذائي والوصول إلى المناطق الريفية وجيوب الفقر، بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.