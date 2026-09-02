حادث مروع في سيناء.. 34 قتيلاً وجريحاً في انقلاب حافلة

خبرني - لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة صباح اليوم الأربعاء على طريق دهب – نويبع بمحافظة جنوب سيناء في مصر.

وفي التفاصيل، تلقت السلطات المصرية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب نويبع، فانتقلت قوة أمنية ترافقها سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث.

فيما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، بأنه جرى الدفع بـ 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا المصابين إلى المستشفيات القريبة.

كما أكد أن وزير الصحة وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتنسيق المباشر مع أجهزة المحافظة لتأمين كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها وتتابع الحالات المصابة على مدار الساعة.

حوادث مماثلة

وكانت مصر قد شهدت حادثاً مماثلاً قبل أيام على طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، حيث تصادمت شاحنتان محملتان بالعمال، ما أسفر عن مصرع نحو 17 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، معظمهم من عمال اليومية.

ثم بعد أسبوعين فقط، وقع حادث تصادم آخر على الطريق نفسه بين سيارة ربع نقل وملاكي أسفر عن إصابة 17 شخصاً.

في حين أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد وفيات حوادث الطرق إلى نحو 5,829 سنوياً، إلى جانب زيادة الإصابات بنسبة تجاوزت 10%.