شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين على طاولة النواب مجدداً

خبرني - تستكمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأربعاء، مناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع معدلات استهلاك وقود البنزين في المركبات.

وتستمع اللجنة إلى الجهات المعنية حول أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك، والإجراءات المتخذة بشأنها.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن المشتقات النفطية الموجودة في محطات الوقود في المملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مشددة على أن قطاع المحروقات قطاع منظم يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهات رقابية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن كثافة حركة المرور والازدحامات على الطرق قد تؤثر في كمية الوقود المستهلكة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جودة المشتقات النفطية في المحطات تخضع للرقابة من الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن المنتجات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.