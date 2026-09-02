الكويت: السيطرة على حريق في مجمع سكني بعد استهدافه بمسيرة إيرانية

خبرني - أعلنت الكويت، الأربعاء، السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بمسيرة إيرانية.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)،:«أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الأثيم».

وقال الغريب، إن فرق مركزي إطفاء (الهلالي) و(المدينة) باشرت فور وصولها إلى الموقع في التعامل مع الحريق وتمت عملية المكافحة، والسيطرة عليه مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.