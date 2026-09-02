الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع

خبرني - انخفض الذهب الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ أدى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وإثارة مخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، بينما ركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4304.01 دولارات للأوقية بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من آب.

ويتجه المعدن لتسجيل رابع جلسة خسائر على التوالي، وظل دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1% إلى 4350.80 دولارا للأوقية.

وتمسك الدولار بمستوياته المرتفعة، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وشنت الولايات المتحدة وابلا من الضربات الجوية على إيران الثلاثاء، مما دفع إيران إلى الرد في أخطر تصعيد منذ أسابيع. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال باس كويجمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في دي.إتش.إف كابيتال إس.إيه "أدت عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم.

وقد يستمر ارتفاع أسعار الخام في تشديد توقعات السياسة النقدية ودفع العوائد إلى الارتفاع، مما يحد من أي إمكانية لتعافي الذهب".

ورغم اعتبار الذهب تحوطا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يضعون في الحسبان حاليا احتمالا بنسبة 67% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.

وقال مايكل بار عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه إذا لم يتراجع التضخم بسرعة، فسيحين الوقت لأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم، بينما تصدر بيانات الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية الجمعة.

وقال كويجمان "قد تخفف البيانات الأضعف الضغط على الذهب، بينما قد تؤدي البيانات الأقوى أو تصريحات أكثر ميلا للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إطالة أمد التراجع".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 63.60 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1722.23 دولارا، وتراجع البلاديوم 1.4% إلى 1292.21 دولارا.