6 أشياء تحتاج إلى معرفتها إن كنت تنوي شراء آيفون هذا العام

خبرني - يختلف مؤتمر آبل السنوي لهذا العام الذي تنوي إقامته في 9 سبتمبر/أيلول للكشف عن أحدث طرز هواتفها عن أي مؤتمر سابق لها، فهو يحمل الكثير من اللحظات المهمة التي تحدث للمرة الأولى.

ويعد هذا المؤتمر أول حدث رسمي ضخم يقيمه الرئيس التنفيذي الجديد للشركة جون تيرنوس بعد تنحي رئيسها التنفيذي السابق تيم كوك، فضلا عن كونه المؤتمر الذي تعلن فيه عن أول هواتفها القابلة للطي.

لذلك، لا يمكن التعامل مع المؤتمر أو أجهزة "آيفون 18 " مثل الأجيال السابقة، إذ إن الاختيار هذا العام سيختلف لوجود معايير جديدة تدخل معادلة أجهزة آبل للمرة الأولى.

وكانت آبل دائما تطرح عدة طرز من هواتف آيفون في كل مؤتمر سنوي لها، وهي عادة تكون النسخة القياسية من الهاتف، مع نسخة فريدة ومختلفة سواء كانت صغيرة للغاية مثل "آيفون 12 ميني " أو نسخة نحيفة للغاية مثل "آيفون إير " أو حتى نسخة بشاشة أكبر مثل "آيفون 16 بلس " ثم طرازين احترافيين تحت شعار "برو " و "برو ماكس ".

ويشير تقرير موقع "سي نت " التقني الأمريكي إلى أن آبل هذا العام تنوي تأجيل طرح "آيفون 18 " القياسي إلى ربيع العام المقبل، وتكتفي هذا العام بطرح "آيفون 18 برو " و "برو ماكس "، فضلا عن الهاتف القابل للطي الذي يأتي تحت اسم "آيفون ألترا ".

وإذا كنت تنوي شراء "آيفون " الجديد، إليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل أن تتخذ هذا القرار

طراز آيفون الأكثر مبيعا لن يصدر الآن

كشف تقرير شركة "كاونتر بوينت " لإحصاءات الأسواق أن هاتف آيفون 17 القياسي كان الهاتف الأكثر مبيعا بشكل عام خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، وفي الوقت نفسه من العام الماضي، كان آيفون 16 القياسي.

وتعكس أرقام المبيعات هذه توجها عالميا في شراء هواتف آبل السنوية، إذ تكون النسخة القياسية هي الأفضل مبيعا لتقديمها مزايا توازي النسخ الرائدة، فضلا عن سعرها المنخفض مقارنة بها.

ويؤكد تقرير "سي نت " هذا الأمر، إذ إن "آيفون 17 " جاء بالمزايا الرئيسية كافة الموجودة في "آيفون 17 برو " باستثناء بعض النقاط التي كانت موجهة حصرا للمحترفين، مثل قدرات تصوير الفيديو الرائدة وحتى غرفة التبريد بالبخار والمعالج الأكثر احترافية.

ولكن فيما عدا ذلك، فإن آيفون 17 قدم المزايا التي يعتمد عليها المستخدمون بشكل رئيسي، مثل الشحن السريع ومستشعر الكاميرا الأمامية الجديد وحتى مستشعرات الكاميرا الرئيسية الجديدة.

ولكن هذا العام، تنوي آبل طرح هاتفها الأكثر مبيعا في خريف العام المقبل مع فئة الهواتف الاقتصادية الجديدة التي بدأت الشركة بطرحها في السنوات الماضية.

آيفون هذا العام سيكون أغلى من السابق

جرت العادة أن تطرح آبل هاتفين من الفئة الرائدة، إما "برو " بحجم شاشة 6.3 بوصة و "برو ماكس " بحجم شاشة 6.9 بوصة، وكانت أسعار الهواتف تبدأ من 1099 دولارا لفئة "برو " و1199 دولارا لفئة "برو ماكس "، ولكن هذا العام قد يختلف الأمر قليلا.

وتشير التقارير إلى أن آبل تنوي رفع أسعار هواتفها هذا العام لتصل إلى 1199 دولارا لفئة "برو " و+1299 دولارا لفئة "برو ماكس "، وذلك تماشيا مع موجة ارتفاع أسعار الأجهزة التقنية الأخيرة.

ويعود السبب في رفع آبل لأسعار منتجاتها كافة إلى أزمة الذواكر التي تسببت في الكثير من الاختناقات بقطاع المنتجات التقنية بشكل عام.

ولا توجد معلومات صريحة حول سعر "آيفون ألترا " الجديد القابل للطي، ولكن قد يقترب سعره من حاجز ألفي دولار أو يتجاوزه قليلا.

بطارية أكبر وفتحة عدسة متغيرة

أشار تقرير "سي نت " إلى أن هواتف "آيفون 18 برو " وبرو ماكس " ستأتي بتغييرات ملموسة عن الجيل السابق رغم صغرها، إذ تنوي الشركة الاعتماد على حجم بطارية أكبر في الفئتين.

كما تقدم آبل للمرة الأولى فتحة عدسة متغيرة في أجهزة "آيفون "، وهو ما يزيد من قدرات الأجهزة في التصوير ويمنح المحترفين خيارات أكثر أثناء التصوير.

وتمتد التغييرات إلى نتوء الشاشة الذي تطلق عليه الشركة اسم الجزيرة التفاعلية، إذ يصبح حجمها أصغر قليلا من الأجيال السابقة، فضلا عن طرح خيارات ألوان جديدة تشمل الأزرق الفاتح والكرزي الداكن والرمادي الغامق.

"آيفون ألترا " بدون بصمة وجه

وأفاد تقرير مستقل لموقع "ماك رومرز " التقني الأمريكي أن هاتف آبل القابل للطي المنتظر لن يأتي مع مستشعر بصمة الوجه، وبدلا من ذلك تعود الشركة لاستخدام مستشعر بصمة الإصبع الذي تستخدمه الشركة في الحواسيب اللوحية.

ويتسق توجه آبل في استخدام بصمة الإصبع مع التوجه العام الذي تسلكه الشركة مع هاتفها القابل للطي وفق التقرير، إذ تنوي الشركة جعله أقرب إلى جهاز "آيباد " مع آيفون في الشاشة الأمامية.

كما قامت الشركة بتطوير نظام "آي أو إس 27 " ليدعم هذا الأمر عبر إتاحة فتح أكثر من تطبيق معا واستخدام مزايا تعدد المهام الموجودة في "آيباد ".

تأخر بعض مزايا الذكاء الاصطناعي

يرتكز نظام "آي أو إس 27 " بشكل أساسي على مزايا الذكاء الاصطناعي وبعض التحسينات في أداء الأجهزة المختلفة، ولكن بعض هذه المزايا لن تكون متاحة فور طرح النظام في سبتمبر/أيلول.

ويشير تقرير سابق إلى أن مزايا "سيري إيه آي " الجديدة ستكون متاحة عبر قائمة انتظار يمكن للمستخدمين التسجيل فيها والانتظار حتى الحصول على التحديث، ولكنها لن تدعم اللغة العربية في البداية.

ولا توجد معلومات إن كانت ميزة "سيري إيه آي " وحدها التي ستتأخر أم هناك مزايا أخرى ستتأخر، ولكن بشكل عام، فإن "سيري إيه آي " هي أبرز التغييرات في النظام الجديد.

وبالنسبة لمستخدمي الأجهزة القديمة، فإن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي لن تكون متاحة لهم وتحتاج بشكل أساسي إلى جهاز من الجيل الجديد للأجهزة بسبب المعالجات الجديدة التي ستطورها آبل وحجم الذواكر العشوائية.

ساعات جديدة وسماعات جديدة

وتطرح آبل خلال مؤتمرها هذا العام الجيل الجديد من ساعتها الذكية الرائدة التي تعتمد على معالج "إس 11 " الجديد، وستكشف الشركة عن ساعتين بشكل أساسي، وهما "آبل ووتش 12 " و "آبل ووتش ألترا 4 " حسب تقرير "ماك رومرز ".

وتأتي "آبل ووتش 12 " مع عمر بطارية أكبر من الأجيال السابقة وآليات تتبع حيوية وصحية أكثر دقة، فضلا عن نسخة مصنوعة من السيراميك ومستشعر بصمة.

وأما "آبل ووتش ألترا 4 " فتأتي مع المعالج الجديد واستهلاك البطارية المحسن، فضلا عن مزايا إضافية للاتصال بالأقمار الصناعية بما فيها استخدام الخرائط عبر الأقمار الصناعية.

وتكشف الشركة أيضا عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية "إير بودز 5 " التي تأتي في طرازين، أحدهما يدعم عزل الضوضاء النشط والآخر لا يدعمه كما جاء في تقرير "ماك رومرز ".