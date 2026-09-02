ترمب يفضل الوضع الحالي مع إيران

خبرني - كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفضيله للوضع الحالي مع إيران مع سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، متسائلا عن موعد انتفاضة الإيرانيين للقتال ضد حكومتهم.

نشر الرئيس ترامب على منصة "تروث سوشيال" وقال: لا أحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما زعمت شبكة ABC الإخبارية. ولا يهمني على الإطلاق ما إذا كانوا سيقبلون بالتوقيع على ما لا قيمة له بالنسبة إليهم".

وأضاف: "أنا أفضل بكثير وضعنا الحالي، مع سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، واقتصادهم ينهار تماما. إنهم يعيشون الآن المآل الحتمي. ومتى سيهب الشعب الإيراني وينهض للقتال؟".

وتأتي هذه التصريحات في خضم موجة التصعيد العسكري الجديد، إذ شنت الولايات المتحدة ضربات جوية واسعة داخل الأراضي الإيرانية. واستهدفت القيادة المركزية الأمريكية مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت منظومات للدفاع الجوي والرادار، والأصول البحرية، والمنشآت المرتبطة بعمليات زرع الألغام، إضافة إلى مواقع للاتصالات.

وأفادت المصادر الأمريكية أن القوات استهدفت ناقلتين حكوميتين إيرانيتين خلال موجة الضربات التي نفذتها يوم الثلاثاء، ضمن السياسة الانتقامية التي تعتمد مقابلة الناقلة بناقلة، حيث طالت الغارات ناقلات النفط الإيرانية.

وجاءت هذه الضربات لترد على محاولات قال الجيش الأمريكي "إن الحرس الثوري نفذها أخيرا لاستهداف الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب استهداف أفراد من القوات الأمريكية".

وتزامنت التطورات مع هجمات إيرانية معلنة على مواقع وقواعد تستضيف قوات أمريكية في عدد من دول المنطقة، بينها الأردن، فيما تصاعد التوتر حول مضيق هرمز عقب تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن استهداف الملاحة التجارية وعمليات زرع الألغام، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهة في الخليج.