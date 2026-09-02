لعنة الطائرات الحكومية الألمانية تطال وزير المالية

خبرني - أجبر خلل تقني على متن طائرة وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل على البقاء في الولايات المتحدة وقضاء ليلة في الفندق.

وتعطلت طائرة الأسطول الجوي الألماني التي أقلت كلينغبايل لحضور اجتماع مجموعة العشرين بسبب خلل تقني. ولم تذكر الجهات المعنية تفاصيل هذا الخلل.

وكان الوزير يعتزم العودة بعد ظهر أمس الثلاثاء من مطار غرينفيل-سبارتانبرغ في كارولاينا الجنوبية، على أن يحط في برلين فجر الأربعاء، في موعد يسمح له بحضور اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقرر صباحا، حيث يُزمع إقرار تعديل ضريبي.

وأعد كلينغبايل هذا التعديل وكان سيقدمه للصحافة بعد انتهاء اجتماع المجلس، غير أن ذلك لن يتحقق الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة مسؤول ألماني للعطل إذ سبق وتعرضت طائرات المسؤولين الألمان الحكومية التابعة لسلاح الجو (Luftwaffe) لأعطال فنية في عشرات المناسبات على مر السنوات الماضية. تحولت هذه الحوادث المتكررة إلى ما يشبه "المسلسل المحرج" للسياسة الألمانية، مما دفع الحكومة في نهاية المطاف لتسريع إخراج الطائرات القديمة من الخدمة وتحديث الأسطول.



أبرز الحوادث التاريخية والمواقف المحرجة التي واجهت القادة الألمان:



حوادث طالت أنغيلا ميركل وأولاف شولتس



قمة العشرين (2018): اضطرت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل ووزير ماليتها آنذاك أولاف شولتس إلى الهبوط اضطرارياً في كولونيا أثناء توجههما إلى الأرجنتين بسبب عطل إلكتروني كامل في نظام الاتصالات. وفاتتهما الجلسة الافتتاحية للقمة بعدما اضطرا للسفر عبر رحلة تجارية عادية.

حادثة الفئران في بالي (2018): تقطعت السبل بأولاف شولتس في إندونيسيا بعد أن تسللت قوارض وفئران إلى الطائرة وقرضت كابلات الأسلاك الحيوية، مما منعه من العودة بها واضطره لحجز طائرة تجارية.

حوادث طالت أنالينا بيربوك (وزيرة الخارجية الألمانية سابقا)



رحلة الخليج (مايو 2023): تمددت جولتها في منطقة الخليج ليوم إضافي بسبب تلف مفاجئ في إطارات طائرتها أثناء تواجدها في قطر.

إلغاء جولة المحيط الهادئ (أغسطس 2023): الحادثة الأكثر شهرة حيث علقت في أبوظبي بعد محاولتين فاشلتين للإقلاع بسبب عطل ميكانيكي في لوحات الهبوط (أجنحة الجناحين)، مما أسفر عن إلغاء جولتها الرسمية بالكامل إلى أستراليا ونيوزيلندا.



حوادث طالت رؤساء ووزراء آخرين



الرئيس الأسبق فرانك فالتر شتاينماير: تعطلت به الطائرة الحكومية مرتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ الأولى عام 2014 عندما كان وزيراً للخارجية، والثانية عام 2019 كرئيس للبلاد بسبب عطل في النظام الهيدروليكي.

وزير التعاون الدولي غيرد مولر (2019): تعطلت طائرته في مالاوي بسبب مشكلة في المحرك الأيمن، مما تسبب في إلغاء لقاء رسمي مجدول مع رئيس زامبيا.

وزيرة الدفاع الأسبق أورسولا فون دير لاين (2016): تقطعت بها السبل وهي في طريقها إلى مالي بسبب مشكلات في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالرحلة.