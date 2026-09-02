بلجيكا..عمدة من أصل عربي يمنع مباراة أمام فريق إسرائيلي

خبرني - أعلن محمد رضواني عمدة مدينة لوفان البلجيكية معارضته إقامة مباراة في الدوري الأوروبي تجمع فريق المدينة "يونيون" بنادي "هبوعيل" بئر السبع الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 22 أكتوبر القادم في لوفان، إلا أن العمدة أكد رفضه استضافة المواجهة في المدينة.

وخلال اجتماع المجلس البلدي في لوفان، طرح على العمدة رضواني سؤال بشأن إمكانية إقامة المواجهة، مع الإشارة إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لما أفادت به قناة VRT التلفزيونية.

ورد العمدة ذو الأصول المغربية بحسم، مؤكدا أن المباراة لن تقام في لوفان لأسباب أمنية، وقال: "لا يمكننا ضمان سلامة المباراة". مضيفا أنه يتعامل مع مثل هذه الحالات وفق موقف ثابت، مشيرا إلى أن المدينة سبق أن منعت إقامة مباريات لمنتخبي بلجيكا للسيدات والرجال على ملعب أوهافن لوفان لأسباب تتعلق بالأمن.

وكان نادي يونيون اختار ملعب "دين دريف" لاستضافة مبارياته الأوروبية، كما فعل خلال موسم 2022-2023، وأبلغ بالقرار عبر نادي أوهافن لوفان.

ومن المقرر أن يستضيف يونيون مبارياته الأخرى في مرحلة الدوري الأوروبي أمام سلتيك وريال سوسيداد وليخ بوزنان في لوفان بشكل طبيعي، بينما يتعين عليه العثور على ملعب بديل لمواجهة هبوعيل بئر السبع.

وأكد النادي أنه أخذ قرار العمدة بعين الاعتبار، وبدأ بالفعل البحث عن ملعب بديل لاستضافة اللقاء، في حال تعذر إقامته في لوفان.

ويأتي القرار في ظل أجواء سياسية وأمنية حساسة تحيط بالمباريات التي تجمع أندية إسرائيلية بفرق أوروبية، وسط نقاش متواصل حول الإجراءات الأمنية ومشاركة الأندية الإسرائيلية في المسابقات القارية.