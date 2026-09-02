الأردن.. طقس حار نسبيا الأربعاء وانخفاض تدريجي من الخميس

خبرني - يطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 36 و22 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 34 و21، والمرتفعات الشمالية بين 32 و20، ومرتفعات الشراه بين 33 و18، ومناطق البادية بين 39 و23، ومناطق السهول بين 36 و21، والأغوار الشمالية بين 41 و26، والأغوار الجنوبية بين 42 و30، والبحر الميت بين 41 و29، وفي خليج العقبة بين 41 و28 درجة مئوية.

ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة الخميس، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية.

والجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.

ويبقى الطقس السبت معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.