وزير الطاقة الأميركي: 17 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز الاثنين

خبرني - قال وزير الطاقة الأميركي، الثلاثاء، إن نحو 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الاثنين، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متزايدا بين الولايات المتحدة وإيران يهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تجدد الضربات الأميركية على أهداف داخل إيران، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في المضيق الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وشهد المضيق خلال الأيام الأخيرة توترا متصاعدا، مع تعرض ناقلات نفط لهجمات وتهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية التي تقول إنها تهدف إلى حماية الملاحة والحد من القدرات الإيرانية التي تهدد السفن التجارية.

ويكتسب حجم الشحنات التي عبرت المضيق أهمية خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعطيل تدفقات النفط ورفع الأسعار في الأسواق العالمية.