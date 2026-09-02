إسبانيا تجدد اتهام إسرائيل وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى سبتة

خبرني - أعلنت الحكومة الإسبانية امتلاكها أدلة تشير إلى قيام منتديات رقمية في كل من إسرائيل وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة، بهدف استقطاب الاتحاد الأوروبي وتقويض وحدته.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء.



وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد ألمح، في مقابلة إذاعية في 31 أغسطس/آب الماضي، إلى وقوف روسيا وإسرائيل وجماعات يمينية متطرفة وراء تدفق المهاجرين غير النظاميين من مدينة الفنيدق المغربية إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو/تموز الماضي.

وردا على مطالبة المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتقديم أدلة ملموسة، واتهامهما سانشيز بالكذب، أكدت سايز وجود أدلة مستمدة من تقارير لوزارة الخارجية الإسبانية، إلى جانب تقرير للمفوضية الأوروبية صدر في 6 أغسطس/آب، وصف روسيا بأنها مصدر للمعلومات المضللة بشأن أزمة سبتة.

ودعت سايز الراغبين في التحقق من تلك الادعاءات إلى الاطلاع على ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما امتنعت عن الإجابة عن أسئلة بشأن ما إذا كانت مدريد تتجه إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد روسيا وإسرائيل على خلفية نشر المعلومات المضللة.

وكان سانشيز قد تحدث عن وجود مؤشرات على أن روسيا وإسرائيل نشرتا معلومات ⁠⁠مضللة بشأن سياسة ⁠⁠الهجرة الإسبانية، مما أثار موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة الشهر الماضي.

وربط سانشيز الاستهداف الرقمي بمواقف مدريد السياسية، قائلا إنه "إذا كانت روسيا أو إسرائيل تنشران معلومات مضللة، فالسبب لا يتعلق بمخاوف حول الهجرة في إسبانيا أو أوروبا، بل بموقفنا الشجاع تجاه الإبادة الجماعية في غزة أو احتلال بوتين لأوكرانيا".

وعبر أكثر من 72 ألف مهاجر بشكل غير نظامي ⁠⁠من المغرب إلى جيب سبتة من 30 إلى 31 يوليو/تموز في تدفق غير مسبوق عند واحدة من منطقتي حدود برية وحيدتين للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، مما أثار قلقا في أنحاء التكتل.

⁠وقالت السلطات في سبتة إن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم خلال المحاولة.