سجال إسرائيلي جديد.. غولان يهدد بمقاضاة زوجة نتنياهو

خبرني - هدّد زعيم "حزب الديمقراطيين" والنائب السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي يائير غولان بمقاضاة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب اتهامها له بالمعرفة المسبقة بخطة حركة حماس لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاءت اتهامات سارة نتنياهو مساء الاثنين في مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية، حيث شككت في تحركات غولان، قائلة إن قائدا عسكريا برتبته الرفيعة لا يمكنه الوجود في ميدان القتال منذ ساعات الصباح الأولى وهو في أتم استعداداته دون علم مسبق، وفق روايتها.

وأضافت زوجة رئيس الوزراء أن غولان وصل إلى موقع الهجوم في وقت مبكر جدا لم يكن يدرك فيه أحد أبعاد ما يجري، بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه بنيامين نتنياهو، في تلميح صريح لتورطه أو معرفته بالمخطط قبل وقوعه.



وأضافت بنبرة متهكمة "من يكون رئيس الحكومة حتى يتعين عليه معرفة أن هناك حربا بصدد الاندلاع؟ ولماذا يجب إبلاغه؟".

وحين سُئلت مباشرة عما إذا كانت هناك خيانة، قالت سارة نتنياهو "لا أريد التحدث. لا أعرف. لتكن هناك لجنة تحقيق حقيقية".

وتعكس هذه الاتهامات اتساع نطاق "نظريات المؤامرة " داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، وتبنّي أطراف في اليمين الحاكم روايات تشكك في أداء القيادات العسكرية.

موجة غضب

وأثارت تصريحات سارة نتنياهو موجة غضب واسعة في أوساط المعارضة الإسرائيلية، مسلطة الضوء أيضا على حالة الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد قبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وردا على تصريحات زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، هدد غولان بمقاضاة زوجة رئيس الوزراء بمبلغ 2.5 مليون شيكل (نحو 830 ألف دولار) إن لم تصدر "اعتذارا خلال 24 ساعة، وتقدم تعويضا يتبرع به لناجين من مهرجان مدينة نوفا "، في رعيم جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال غولان في انتقاد مبطن لرئيس الوزراء "سارة نتنياهو روجت لمؤامرة كاذبة في محاولة لإعادة كتابة 7 أكتوبر وتحويل الذين خرجوا لإنقاذ الأرواح إلى خونة، والذين تخلوا عن أمن إسرائيل إلى ضحايا".

وأضاف في منشور على منصة إكس إن "بث نظريات مؤامرة ضد اللواء يائير غولان، وتشويه بطولته في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يمثلان تجاوزا لخط أحمر، ويحاكيان الجنون".

من جانبه، انتقد غادي آيزنكوت رئيس الأركان الأسبق وأحد أبرز المنافسين لنتنياهو، ما وصفه بـ"نظرية الخيانة المجنونة " التي تروج لها زوجة رئيس الوزراء. وقال بدوره في منشور على "إكس " إن تصريحاتها "لا تهدف إلا إلى تأجيج الكراهية وإطالة أمد حكم نتنياهو".

وتشن إسرائيل حرب إبادة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة وتعتبر الأمم المتحدة أن بياناتها موثوقة.