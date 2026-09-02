خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر الأربعاء، إكمال موجة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، كاشفة أن العملية طالت مواقع تابعة للحرس الثوري، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية وقدرات مخصصة لزرع الألغام.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن قواتها "أكملت بنجاح" سلسلة الضربات التي نفذت في الأول من سبتمبر ضد أهداف عسكرية داخل إيران.

وأوضحت أن قائمة الأهداف شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار، إلى جانب أصول ومنشآت بحرية تابعة للحرس الثوري، وقدرات مرتبطة بزرع الألغام ومواقع للاتصالات، موضحة أن "ضرباتنا ضد الحرس الثوري جاءت بعد محاولته استهداف سفن تجارية وقوات أميركية".

ولم تكشف القيادة الأميركية عدد المواقع التي استهدفتها أو نوع الذخائر المستخدمة، كما لم تقدم حصيلة تفصيلية للأضرار التي لحقت بالمنشآت الإيرانية.

هرمز في قلب الضربات

وربطت "سنتكوم" العملية بالتطورات الأخيرة في مضيق هرمز، قائلة إن الضربات جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف سفن تجارية في المضيق، فضلاً عن محاولات لاستهداف عسكريين أميركيين.

ويكشف استهداف القدرات البحرية ومعدات زرع الألغام عن تركيز واضح للعملية على التهديدات التي تقول واشنطن إنها تواجهها في مضيق هرمز، حيث تصاعدت خلال الفترة الماضية المواجهة بين القوات الأميركية وإيران.

وكانت مصادر "العربية" أفادت بأن لدى الولايات المتحدة تقديرات تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتوسيع نطاق هجماتها ضد السفن التجارية، وأن الضربات الأميركية استهدفت أسلحة ومعدات عسكرية كانت طهران تنقلها في منطقة هرمز.



كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" إن القوات الأميركية دمرت عدداً كبيراً من الرادارات الإيرانية، بما فيها أنظمة قال إن طهران حاولت إعادة بنائها بعد استهدافها سابقاً.

وتزامنت الضربات مع سماع انفجارات في مناطق متفرقة من جنوب إيران، بينها بندر عباس وقشم وتشابهار وعسلوية وميناء لنجة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بانقطاع الكهرباء في أجزاء من هرمزغان بعد استهداف عدة نقاط في الشبكة.

50 ألف عسكري أميركي

وفي رسالة تعكس استعداد واشنطن لاحتمال استمرار المواجهة، أكدت "سنتكوم" أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يعملون حالياً في أنحاء الشرق الأوسط.

وأضافت أن القوات الأميركية لا تزال في حالة تأهب ومستعدة لمواصلة تنفيذ العمليات التي يأمر بها الرئيس الأميركي.

ويأتي الإعلان بعدما بدأت إيران رداً عسكرياً على الضربات، إذ أعلنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف أميركية في المنطقة. كما توعد الحرس الثوري ب"إحكام" إغلاق مضيق هرمز.



اعتراض مسيّرات فوق الكويت

وفي تطور متزامن، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية قادمة من إيران، وأوضح الجيش أن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناجمة عن عمليات اعتراض الهجمات المعادية، فيما لم تعلن السلطات الكويتية حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجمات أو عمليات التصدي لها.

تحذير في البحرين

وفي البحرين، أصدرت وزارة الداخلية تنبيهاً بوجود خطر، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن واتباع التعليمات الرسمية، بالتزامن مع التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.

وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً في المجال الجوي للمملكة، حيث اعترضت ودمرت 10 منها، بينما سقطت 3 في مناطق نائية من دون خسائر بشرية. كما أكد مسؤول أميركي ل"رويترز" عدم تسجيل إصابات بين القوات الأميركية في الأردن.