*
الاربعاء: 02 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مجتبى : لدى الشعب الإيراني دروس لن ينساها العدو الأمريكي

  • 02 أيلول 2026
  • 02:21
مجتبى لدى الشعب الإيراني دروس لن ينساها العدو الأمريكي

خبرني -  نشر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي صباح الأربعاء ، عبر قناته الخاصة على تطبيق تلغرام تحذيرا للولايات المتحدة الأمريكية .

وقال المرشد، إن "لدى الشعب الإيراني وجبهة المقاومة دروسا لن ينساها العدو الأمريكي".

وجاء المنشور في أعقاب هجوم شنته إيران، ردا على ضربات أمريكية جديدة استهدفت البلاد في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

ويأتي هذا التصعيد في إطار مواجهة متواصلة بين واشنطن وطهران بدأت ليل الأحد، حين استهدفت القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مستشفيات جنوب سيناء ترفع الاستعداد عقب حادث حافلة أودى بحياة 16 شخصا بينهم 10 أردنيين
مستشفيات جنوب سيناء ترفع الاستعداد عقب حادث حافلة أودى بحياة 16 شخصا بينهم 10...
  • 2026-09-02 11:28
ارتفاع ضحايا حادث نويبع إلى ١٧ - تفاصيل إضافية
ارتفاع ضحايا حادث نويبع إلى ١٧ - تفاصيل إضافية
  • 2026-09-02 10:57
حادث مروع في سيناء.. 34 قتيلاً وجريحاً في انقلاب حافلة
حادث مروع في سيناء.. 34 قتيلاً وجريحاً في انقلاب حافلة
  • 2026-09-02 10:14
تعرفوا على أبرز قادة الجيش الأميركي الذين خرجوا من المشهد
تعرفوا على أبرز قادة الجيش الأميركي الذين خرجوا من المشهد
  • 2026-09-02 09:20
التفاصيل الكاملة لليلة الساخنة بين أميركا وإيران
التفاصيل الكاملة لليلة الساخنة بين أميركا وإيران
  • 2026-09-02 08:59
تقرير سري يكشف ما خبأه نظام الأسد
تقرير سري يكشف ما خبأه نظام الأسد
  • 2026-09-02 08:48