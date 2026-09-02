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مجتبى : لدى الشعب الإيراني دروسا لن ينساها العدو الأمريكي

  • 02 أيلول 2026
  • 02:21
مجتبى لدى الشعب الإيراني دروسا لن ينساها العدو الأمريكي

خبرني -  نشر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي صباح الأربعاء ، عبر قناته الخاصة على تطبيق تلغرام تحذيرا للولايات المتحدة الأمريكية .

وقال المرشد، إن "لدى الشعب الإيراني وجبهة المقاومة دروسا لن ينساها العدو الأمريكي".

وجاء المنشور في أعقاب هجوم شنته إيران، ردا على ضربات أمريكية جديدة استهدفت البلاد في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

ويأتي هذا التصعيد في إطار مواجهة متواصلة بين واشنطن وطهران بدأت ليل الأحد، حين استهدفت القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.

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