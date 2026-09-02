الملكية الأردنية: حركة الطيران ومواعيد الرحلات تسير بصورة طبيعية

خبرني - قال مدير عام الملكية الأردنية سامر المجالي، إنه لم يطرأ أي تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات، مؤكدًا أن العمليات التشغيلية تسير بصورة طبيعية.

وأضاف المجالي، في ظل التطورات الإقليمية المرتبطة بالضربة الإيرانية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية، بما فيها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة المسافرين واستمرار حركة الطيران.

وبيّن أنه في حال طرأت أي تغييرات على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات نتيجة التطورات في الإقليم، فسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وتأتي هذه التأكيدات في أعقاب إعلان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعرض المملكة خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل.

وقالت القوات المسلحة إن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخًا باليستيًا دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية.

وأوضحت أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تُسجّل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.