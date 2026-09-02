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الجيش: منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد

  • 02 أيلول 2026
  • 00:35
الجيش منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد

خبرني - أكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، في أعقاب تعرض المملكة لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية خلال الساعات الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن 13 صاروخًا باليستيًا دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير 10 منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية.

وأكدت القوات المسلحة أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، فيما تتابع تطورات الموقف وتقيّمها بصورة مستمرة، بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها.

وأضافت أن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها ستُعلن عبر القنوات الرسمية.

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