الجيش: سقوط 3 صواريخ باليستية في مناطق نائية

خبرني - قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن 3 صواريخ باليستية سقطت في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، بعد دخولها المجال الجوي للمملكة خلال الاعتداء الصاروخي الذي مصدره الأراضي الإيرانية.

وأوضح الناطق الرسمي أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.

وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فور العثور عليها.

كما دعت إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، وأن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة حفاظا على أمن المملكة وسلامة المواطنين وسيادة أجوائها.