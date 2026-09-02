الجيش: لا إصابات جراء الاعتداء الصاروخي الإيراني على الأردن

خبرني - أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الاعتداء الصاروخي الذي استهدف المملكة خلال الساعات الماضية، وكان مصدره الأراضي الإيرانية.

وأوضح الناطق الرسمي أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.

وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فور العثور عليها.

كما دعت المواطنين إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها.