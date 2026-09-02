الجيش: اعتراض 10 صواريخ باليستية إيرانية من أصل 13 استهدفت الأردن

خبرني - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية.

وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخًا باليستيًا دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية.

وأوضح الناطق الرسمي أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وأنه لم تُسجّل، بحمد الله، أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.

وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام أو متساقطات مجهولة، وعدم لمسها أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا عند العثور عليها، كما تدعو إلى تجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن وحداتها وتشكيلاتها تواصل تنفيذ مهامها على مدار الساعة، وأن منظومات المراقبة والدفاع الجوي في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يحافظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها وسيادة أجوائها.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي متابعة تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة، وستعلن عن أي معلومات أو مستجدات تستدعي إطلاع المواطنين عليها عبر القنوات الرسمية.

حفظ الله الأردن، وحفظ شعبه، وأدام عليه الأمن والاستقرار.

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي