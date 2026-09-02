أهالي الرمثا يطالبون بتعزيز خدمات وعيادات طب الأسنان

خبرني - يشكو أهالي لواء الرمثا والقرى والمناطق التابعة له من نقص خدمات وعيادات طب الأسنان، في ظل ارتفاع أعداد المراجعين والضغط على المرافق الصحية الحكومية التي تقدم هذه الخدمات.

وقال الأهالي إن النقص يطال عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والعيادات الحكومية في اللواء، ما ينعكس على قدرة المواطنين على الحصول على مواعيد للعلاج في الوقت المناسب، ويزيد من الضغط على الخدمات المتاحة.

وطالبوا الجهات الصحية المختصة بإجراء تقييم شامل لواقع خدمات طب الأسنان في اللواء، يتضمن أعداد العيادات والكوادر العاملة فيها، وطاقة المرافق الاستيعابية، وأعداد المراجعين، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية للقرى والمناطق التابعة للواء.

وأكد الأهالي أهمية تعزيز عيادات طب الأسنان بالكوادر والتجهيزات اللازمة، وتحسين توزيع الخدمات بين مدينة الرمثا والقرى التابعة للواء، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الرعاية السنية ويخفف الأعباء الصحية والمادية المترتبة عليهم.