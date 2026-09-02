إيران تنفي إغلاق مجالها الجوي وسط تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة

خبرني - نفى المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، الثلاثاء، إصدار أي إشعار بإغلاق المجال الجوي للبلاد، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الأميركية على أهداف داخل إيران وإعلان طهران بدء الرد على الهجمات.

وأكد المتحدث عدم صدور إشعار ملاحي رسمي يقضي بإغلاق المجال الجوي الإيراني، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات عسكرية متسارعة على خلفية تجدد المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران.

ويأتي النفي في أعقاب تداول معلومات بشأن وضع قيود على حركة الطيران، فيما أكدت هيئة الطيران المدني أن أي قرار يتعلق بتغيير وضع المجال الجوي أو حركة الملاحة يستند إلى إشعارات ملاحية رسمية.

وتزامن ذلك مع شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف داخل إيران، قالت واشنطن إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالحرس الثوري، بينما أعلنت طهران بدء ما وصفته بـ"العملية الانتقامية"، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه قواعد ومصالح أميركية في المنطقة.

وتشهد مناطق عدة داخل إيران تصعيدا عسكريا، مع تقارير عن انفجارات واستهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على حركة الملاحة الجوية وأمن المنطقة.

ويأتي تأكيد هيئة الطيران المدني في ظل أجواء إقليمية شديدة التوتر، إذ أدت المواجهة المتجددة بين واشنطن وطهران إلى اضطرابات في حركة الطيران الإقليمية، فيما تراقب شركات الطيران والجهات المختصة التطورات الأمنية عن كثب.