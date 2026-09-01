*
الاربعاء: 02 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • وظائف
  • نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

  • 01 أيلول 2026
  • 23:47
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

خبرني - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة "مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني"، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط التالي: https://empreq.pm.gov.jo اعتبارا من الثامنة صباح يوم غد الأربعاء للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

وبينت أن النظام يتيح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الثامنة صباح غد، وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 6 أيلول الحالي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة اليرموك تطلب مدرسين
جامعة اليرموك تطلب مدرسين
  • 2026-08-27 08:22
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية براتب 2700 دينار - تفاصيل
الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية براتب 2700 دينار - تفاصيل
  • 2026-08-17 22:15
وزارة الاتصال الحكومي تعلن عن وظائف شاغرة بعقود محددة المدة
وزارة الاتصال الحكومي تعلن عن وظائف شاغرة بعقود محددة المدة
  • 2026-08-16 01:44
الاوقاف تعلن حاجتها لتعيين أئمة مساجد
الاوقاف تعلن حاجتها لتعيين أئمة مساجد
  • 2026-08-13 22:27
بالاسماء .. مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين في وزارة الصحة
بالاسماء .. مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين في وزارة الصحة
  • 2026-08-09 15:33
الأردنية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين - تفاصيل
الأردنية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين - تفاصيل
  • 2026-08-06 11:59