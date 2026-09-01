نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

خبرني - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة "مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني"، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط التالي: https://empreq.pm.gov.jo اعتبارا من الثامنة صباح يوم غد الأربعاء للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

وبينت أن النظام يتيح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الثامنة صباح غد، وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 6 أيلول الحالي.