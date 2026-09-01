بخطوات بسيطة.. اصنع تطبيقك بـChatGPT مجانا دون خبرة برمجية

خبرني - لم تعد الحاجة إلى تعلم البرمجة لسنوات عائقًا أمام من لديه فكرة لتطبيق ويريد تحويلها إلى نموذج أولي يعمل. فبفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان المستخدم وصف فكرة التطبيق باللغة الطبيعية، وطلب المساعدة في كتابة الكود، ثم اختبار النتيجة وتعديلها خطوة بخطوة.

ويتيح "شات جي بي تي" لمستخدمي الخدمة المجانية إمكانية الاستفادة من قدرات البرمجة وكتابة الأكواد، مع وجود حدود للاستخدام تختلف بحسب الخطة والأداة. كما يستطيع "شات جي بي تي" التعامل مع كتل الكود، ومعاينة بعض أنواع الأكواد مثل HTML مباشرة داخل المحادثة.

لكن عدم الحاجة إلى خبرة برمجية لا يعني أن العملية تتم بضغطة زر؛ إذ ستظل بحاجة إلى تحديد فكرتك بوضوح، واختبار ما ينشئه الذكاء الاصطناعي، وإخباره بالأخطاء التي تواجهها، ثم تحديد الطريقة المناسبة لنشر التطبيق إذا أردت إتاحته للآخرين.

إليك الطريقة خطوة بخطوة:

1- حدد فكرة التطبيق والوظائف التي تريدها

قبل فتح "شات جي بي تي"، حدد ما تريد أن يفعله التطبيق بالضبط. ولا يكفي أن تقول "أريد تطبيقًا للتسوق" أو "أريد تطبيقًا للتعليم". حاول كتابة قائمة بالوظائف الأساسية التي تريدها، مثل إنشاء حساب، إدخال بيانات، البحث، حفظ المعلومات، إرسال إشعارات أو مشاركة النتائج.

في البداية، من الأفضل أن تركز على الوظائف الأساسية فقط، ثم تضيف الميزات الأخرى بعد نجاح النسخة الأولى.

يمكنك كتابة فكرتك بشكل عادي، ثم مطالبة "شات جي بي تي" بتحويلها إلى مواصفات واضحة: "لدي فكرة لتطبيق: (اكتب فكرتك). ساعدني في تحويلها إلى مواصفات واضحة. حدد الهدف من التطبيق، المستخدم المستهدف، أهم الوظائف التي يحتاج إليها، وما يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة. أنا لا أملك خبرة برمجية، لذلك اجعل الخطة بسيطة وقابلة للتنفيذ".

2- اطلب من "شات جي بي تي" وضع خطة لبناء التطبيق

لا تبدأ بطلب كتابة آلاف الأسطر من الكود مباشرة. اطلب أولًا من "شات جي بي تي" أن يحلل الفكرة ويقترح أبسط طريقة لبنائها، وأن يحدد التقنيات التي تحتاج إليها.

يمكنك استخدام هذا الطلب: "بناءً على فكرة التطبيق والمواصفات السابقة، ضع لي خطة عملية لبناء النسخة الأولى. اختر أبسط التقنيات المناسبة لشخص ليس لديه خبرة في البرمجة، واشرح وظيفة كل تقنية ولماذا نحتاج إليها. لا تكتب الكود بعد، أريد الخطة أولًا".

ستساعدك هذه الخطوة على معرفة ما إذا كان المشروع بسيطًا ويمكن تنفيذه مباشرة، أم أنه يحتاج إلى قاعدة بيانات أو خادم أو خدمات خارجية. كما أنها تقلل احتمال أن تبدأ بمشروع أكبر بكثير من قدرتك على إدارته.

3- اطلب إنشاء النسخة الأولى من التطبيق

بعد تحديد الخطة، اطلب من "شات جي بي تي" كتابة الكود. ومن الأفضل أن تحدد له منذ البداية أنك مبتدئ، وأن تطلب منه عدم تعقيد المشروع دون داعٍ.

استخدم طلبًا مثل: "ابدأ ببناء النسخة الأولى من التطبيق وفق الخطة السابقة. أنا مبتدئ تمامًا في البرمجة، لذلك استخدم أبسط بنية ممكنة. اكتب الكود كاملًا، ووضح لي أسماء الملفات وأين يجب وضع كل جزء من الكود. لا تضف وظائف لم أطلبها، وفسر لي باختصار وظيفة كل ملف".

إذا كان التطبيق يمكن بناؤه باستخدام تقنيات بسيطة مثل HTML وCSS وJavaScript، فقد يكون ذلك نقطة بداية أسهل للمبتدئ من الدخول مباشرة في أطر برمجية أكثر تعقيدًا.

وتتيح واجهة "شات جي بي تي" التعامل مع كتل الكود وتعديلها، كما يمكن معاينة بعض أنواع الأكواد المدعومة مباشرة داخل المحادثة.

4- شاهد النتيجة واختبر النسخة الأولى

بعد إنشاء الكود، يأتي وقت الاختبار. إذا كانت معاينة الكود متاحة، استخدمها لرؤية شكل التطبيق والتفاعل معه. وفي حالة عدم توفر المعاينة لنوع الكود الذي تستخدمه، يمكنك حفظ الملفات وتشغيلها بالطريقة التي يقترحها "شات جي بي تي".

لا تكتفِ بالنظر إلى التصميم؛ جرّب الوظائف واحدة تلو الأخرى. اضغط على الأزرار، وأدخل بيانات مختلفة، وحاول استخدام التطبيق بالطريقة التي سيستخدمها بها الشخص العادي.

ثم اكتب لـ"شات جي بي تي" ما لاحظته. يمكنك مثلًا أن تقول: "اختبرت النسخة الأولى ووجدت المشكلات التالية: (اكتب المشكلات). حللها وحدد سبب كل مشكلة، ثم أصلح الكود مع الحفاظ على الوظائف التي تعمل بالفعل".

وكلما كان وصفك للمشكلة أكثر دقة، كان من الأسهل على "شات جي بي تي" مساعدتك في إصلاحها.

5- اجعل "شات جي بي تي" يصلح الأخطاء

من الطبيعي أن تحتوي النسخة الأولى على أخطاء أو أن تكون بعض الوظائف غير مكتملة. ولا تحتاج إلى معرفة البرمجة حتى تطلب إصلاحها.

إذا ظهر لك خطأ، انسخ رسالة الخطأ وأرسلها إلى ChatGPT، ثم اطلب منه تحديد السبب والحل.

يمكنك استخدام الطلب التالي: "ظهر لي هذا الخطأ: (الصق رسالة الخطأ). اشرح لي سبب حدوثه بلغة بسيطة، ثم أصلح المشكلة في الكود. لا تغير أي وظيفة أخرى في التطبيق".

وإذا لم تظهر رسالة خطأ، لكن إحدى الوظائف لا تعمل بالشكل المتوقع، صف ما يحدث بالضبط كالتالي: "عندما أضغط على (اسم الزر أو الوظيفة) يحدث (ما يحدث حاليًا)، بينما أريد أن يحدث (النتيجة المطلوبة). حدد المشكلة وعدّل الكود لحلها".

ومن الأفضل أن تطلب من "شات جي بي تي" تغيير شيء واحد أو مجموعة صغيرة من الأشياء في كل مرة، ثم اختبار النتيجة قبل الانتقال إلى التعديل التالي.

6- عدّل التصميم وأضف الوظائف بالمحادثة

بعد أن تصبح النسخة الأساسية مستقرة، يمكنك التعامل مع "شات جي بي تي" كمساعد تطوير. لا تحتاج إلى معرفة اسم التقنية التي تريد استخدامها؛ يكفي أن تصف النتيجة التي تريد الوصول إليها.

مثلًا يمكنك قول: "اجعل التصميم مناسبًا للهواتف والشاشات الصغيرة"، أو "اجعل واجهة التطبيق باللغة العربية واتجاهها من اليمين إلى اليسار"، أو

"أضف وظيفة تسمح للمستخدم بـ(وصف الوظيفة)" أو "اجعل التطبيق أكثر بساطة، وقلل عدد العناصر الموجودة في الشاشة الرئيسية".

لكن من الأفضل ألا تطلب إضافة عدد كبير من الميزات دفعة واحدة. أضف كل وظيفة، اختبرها، ثم انتقل إلى التالية.

وإذا كنت تعمل على مشروع طويل، يمكن استخدام ميزة Projects في "شات جي بي تي" لتنظيم المحادثات والملفات والتعليمات الخاصة بالمشروع في مكان واحد.

7- اختبر التطبيق على أكثر من جهاز وحالة استخدام

قبل اعتبار التطبيق جاهزًا، اختبره في ظروف مختلفة. جرّبه على شاشة كمبيوتر كبيرة، شاشة هاتف، متصفحات مختلفة إذا كان تطبيق ويب، وحالات الاستخدام التي قد ينساها المطور.

ولا تفترض أن ظهور التطبيق بشكل جيد يعني أنه يعمل بشكل صحيح. يمكنك أيضًا أن تطلب من "شات جي بي تي" مساعدتك في إعداد قائمة اختبار من خلال الطلب التالي: "أنشئ لي قائمة اختبار شاملة لهذا التطبيق لشخص لا يملك خبرة في البرمجة. أريد معرفة الوظائف التي يجب اختبارها، والأخطاء المحتملة، وكيف أتأكد من أن التطبيق يعمل بشكل صحيح قبل نشره".

وفي هذه المرحلة، يمكنك أن تطلب منه مراجعة الكود بالكامل من خلال الطلب التالي: "راجع الكود الحالي للتطبيق بحثًا عن الأخطاء والمشكلات الأمنية والأجزاء غير الضرورية. اذكر المشكلات أولًا، ثم اقترح طريقة إصلاحها دون تغيير وظائف التطبيق".

ولا يعني اجتياز هذه المراجعة أن التطبيق أصبح آمنًا تلقائيًا، خصوصًا إذا كان يتعامل مع بيانات حساسة أو مدفوعات أو حسابات مستخدمين؛ فهذه التطبيقات تحتاج إلى اختبارات ومراجعة احترافية قبل إطلاقها.

8- احفظ التطبيق وانتقل إلى مرحلة النشر

بعد الانتهاء من بناء التطبيق واختباره، احفظ الملفات البرمجية في مكان آمن واحتفظ بنسخة من الإصدار الذي يعمل بشكل صحيح.

وهنا يجب التمييز بين إنشاء التطبيق ونشره. يمكنك استخدام "شات جي بي تي" مجانًا للمساعدة في بناء نموذج أولي، لكن الخطة المجانية لديها حدود استخدام، وقد تحتاج بعض المشروعات إلى خدمات خارجية مثل الاستضافة أو قواعد البيانات أو خدمات أخرى، وقد تكون بعض هذه الخدمات مدفوعة.

وإذا كان هدفك مجرد تجربة الفكرة أو إنشاء نموذج أولي، فقد لا تحتاج إلى دفع أي أموال في البداية.

أما إذا أردت أن يصبح التطبيق متاحًا للجمهور، فستحتاج إلى اختيار طريقة النشر المناسبة لنوع التطبيق. وإذا كان الهدف تحويله إلى تطبيق للهواتف ونشره في متاجر التطبيقات، فهذه مرحلة مختلفة تتطلب أدوات وخطوات إضافية.

كما ينبغي عدم وضع كلمات المرور أو مفاتيح API السرية داخل الكود الذي يصل إليه المستخدمون. وإذا احتاج التطبيق إلى خدمة خارجية، اطلب من "شات جي بي تي" شرح الطريقة الآمنة للتعامل مع مفاتيحها وبيانات المستخدمين.