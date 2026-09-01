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تفعيل صافرات الإنذار في المفرق والعقبة

  • 01 أيلول 2026
  • 23:14
تفعيل صافرات الإنذار في المفرق والعقبة

خبرني - فعلت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في محافظتي المفرق والعقبة.

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