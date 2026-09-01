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إيران: 50 مصابا جراء غارة أميركية استهدفت حفل زفاف جنوب البلاد

  • 01 أيلول 2026
  • 22:56
إيران 50 مصابا جراء غارة أميركية استهدفت حفل زفاف جنوب البلاد

خبرني - أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين جراء استهداف حفل زفاف في محافظة سيريك جنوب البلاد إلى 50 شخصاً.

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن في وقت سابق مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة 20 شخصاً جراء غارة أميركية استهدفت حفل زفاف في محافظة سيريك.

وقبل ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفل الزفاف جراء قصف أميركي في جنوب البلاد.

وأوضح التلفزيون أن الهجوم استهدف منطقة سكنية في بندر كوهستاك بمحافظة سيريك، مشيراً إلى أن عدداً من السكان أصيبوا أثناء حضورهم حفل الزفاف.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، فيما لم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو الخسائر.

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