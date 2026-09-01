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النفط يرتفع أكثر من 5% .. والبرميل يتجاوز 90 دولارا

  • 01 أيلول 2026
  • 22:26
النفط يرتفع أكثر من 5 والبرميل يتجاوز 90 دولارا

خبرني - واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها والخام الأميركي يرتفع 5% مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر المحيطة بالملاحة في مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار اضطراب إمدادات الطاقة إلى صدارة اهتمام الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 4.46 دولار أو 5.20% لتبلغ عند التسوية 90.22 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار أو 4.6% لتبلغ عند التسوية 94.65 دولار للبرميل.

وجاء الصعود مع إعلان الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جديدة داخل إيران، قال إنها أعقبت محاولات لاستهداف السفن التجارية والقوات الأميركية في المنطقة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، وقع التصعيد رغم إبداء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداداً للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يونيو/ حزيران إذا التزمت به واشنطن أيضاً.

وتزايدت مخاوف السوق بعدما تعرضت ناقلتان تحملان الخام السعودي لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز مساء الاثنين.

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