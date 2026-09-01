بعد استفزاز النصر.. ديميرال يطرد أمام الهلال

خبرني - عاد التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، لإثارة الجدل في المباريات الكبرى، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة الهلال، يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.

وتلقى ديميرال البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سحب محمد محزري لاعب الهلال من قميصه أثناء وجوده على أرضية الملعب، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجهه عقب تدخل عنيف على الهولندي كريسينسيو سمرفيل.

وجاءت الواقعة بعد أشهر من استفزاز مدافع الأهلي جماهير النصر خلال مواجهة الفريقين في أبريل الماضي على ملعب الأول بارك، إذ توجه نحو جماهير ولاعبي الفريق العاصمي ولوّح بالميدالية الذهبية لدوري أبطال آسيا للنخبة، ما تسبب في توتر الأجواء حينها.

وتعرض ديميرال بعد ذلك للإيقاف مباراة واحدة، بالإضافة إلى تغريمه بإجمالي 165 ألف ريال.