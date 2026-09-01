إيران ترد على الغارات الأميركية.. رغم تحذير ترمب

خبرني - أعلنت إيران، مساء الثلاثاء، بدء إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة رداً على الهجوم الأميركي الذي استهدف مواقع داخل أراضيها، في تصعيد جديد بين البلدين، رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن أي رد إيراني سيقابل بهجوم "أقوى وبمستوى أعلى".

هذا ونقلت وكالتا "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتان عن مصادر إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت "عمليات حاسمة"، مشيرتين إلى استهداف قواعد ومصالح أميركية في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، دون تحديد طبيعة هذه الهجمات وأماكنها.

في المقابل، تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لسقوط صاروخ إيراني بعد فشل إطلاقه في كرمنشاه غربي إيران.



ضربات أميركية.. تصل لـ 100 غارة

أتى ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها بدأت، عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران.

وقد قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن الضربات جاءت رداً على هجمات ومحاولات هجوم نفذها الحرس الثوري الإيراني مؤخراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز، إلى جانب محاولات استهداف أفراد الخدمة الأميركيين المنتشرين في المنطقة.

فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن عدد الغارات الجوية التي يُتوقع تنفيذها خلال الليلة ضد أهداف في إيران قد يصل إلى 100 غارة، مضيفا "كل مرة ستستهدف فيها إيران ناقلة نفط، ستقصف ناقلة نفط إيرانية بالمقابل".

وفي إيران، قالت وكالة "فارس" إن انفجارات دوت في بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم، كما أفادت بسماع انفجارات في كنارك وجابهار على الساحل الجنوبي للبلاد، كما سُمع دوي خمسة انفجارات في جزيرة قشم، إلى جانب أربعة انفجارات من جهة مضيق هرمز.

تحذيرات ترمب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترمب تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مهدداً بأن أي رد إيراني سيقابل بهجوم أكبر. وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الضربات "كبيرة وقوية"، واعتبرها رداً على ما وصفه بمحاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في المضيق، مؤكداً أن المضيق لا يحتوي حالياً على أي ألغام بعد إزالتها أو تفجيرها بالكامل.



كما حذر الرئيس الأميركي من أن أي رد إيراني على الضربات سيقابل بهجوم "أقوى وبمستوى أعلى"، لكنه أشار إلى أن ذلك "لن يكون أكبر هجوم على الإطلاق"، مضيفاً أن هجوماً أكبر "ينتظر دوره".

وفي وقت لاحق، جدد ترمب تحذيره إلى طهران، قائلاً لقناة "فوكس نيوز" إن إيران ستواجه ضربات "أقسى بكثير" إذا قررت الرد، مضيفاً: "وإذا فعلوا ذلك مرة أخرى، فلن يعودوا موجودين".

ويأتي التصعيد في وقت يواصل فيه الوسطاء مساعيهم لدفع الجانبين الإيراني والأميركي إلى العودة إلى طاولة الحوار، بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.