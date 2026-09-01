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‏ترمب: الاتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق الذي يُكتب عليه

  • 01 أيلول 2026
  • 21:56
‏ترمب الاتفاق مع إيران لا يساوي قيمة الورق الذي يُكتب عليه

خبرني - حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من الرد على الضربات الأميركية الأخيرة، قائلاً إنها ستتعرض لضربات "أشد بكثير" إذا ردت، وإنها قد "تُمحى تماماً كدولة" إذا تكرر التصعيد، على حد تعبيره.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة FOX NEWS: "إذا ردوا، فسيُضربون بقوة أكبر بكثير"، مضيفاً أن الضربة الأميركية الأخيرة كانت "كبيرة جداً".

وأضاف: "إذا حدث ذلك مرة ثالثة، فسيُمحون تماماً كدولة"، في تصعيد جديد للتهديدات الأميركية ضد طهران.

واعتبر ترمب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "لا يساوي الورق الذي يُكتب عليه"، قائلاً إن واشنطن منحت طهران "فرصاً كثيرة".

وقال الرئيس الأميركي إن القوات الأميركية دمرت "الكثير من الرادارات" ضمن الشبكة الإيرانية، بما في ذلك أنظمة قال إن طهران حاولت إعادة بنائها. وأضاف: "انتظرنا حتى كانت شبه مكتملة، ثم ضربناها".

وأشار ترمب إلى أن السفينة الأميركية USS George Washington "محمّلة حتى أقصى طاقتها"، مضيفاً: "نحن مستعدون بالكامل".

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