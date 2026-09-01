القطامين: تحديث قطاع الشاحنات لا يعني الاستغناء عنه

خبرني - التقى وزير النقل نضال القطامين، بحضور النائب حسين كريشان، الثلاثاء، عددا من أصحاب شركات وشاحنات نقل البضائع، واستمع إلى أبرز التحديات والملاحظات التي تواجه عملهم واحتياجات القطاع خلال المرحلة الحالية.

وأكد القطامين اهتمام الحكومة بقطاع الشاحنات، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة النقل الوطنية، مشددا على أهمية الشراكة مع العاملين فيه والاستماع إلى ملاحظاتهم وتحدياتهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع الشاحنات وتحديثه يمثلان جزءا من جهود الارتقاء بمنظومة النقل واللوجستيات، مؤكدا أن القطاع سيبقى شريكا أساسيا في حركة نقل البضائع، وأن التحديث لا يعني الاستغناء عنه، بل تعزيز كفاءته وقدرته على مواكبة التطورات، خاصة في ظل النشاط الذي تشهده الموانئ وحركة نقل البضائع.

وأكد القطامين استمرار الوزارة في نهج التشاركية مع أصحاب الشاحنات والعاملين في القطاع، بما يسهم في معالجة التحديات وتعزيز استدامة القطاع وتطوير دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.