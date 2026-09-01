تغييرات جديدة في السفر إلى أوروبا عبر الشنغن.. ما الذي تغير في 2026؟

يشهد السفر إلى أوروبا خلال عام 2026 تغييرات مهمة في إجراءات عبور الحدود، خصوصًا للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك مع الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر اعتمادًا على تسجيل بيانات الدخول والخروج والبيانات الحيوية. ومن أبرز هذه التغييرات بدء التشغيل الكامل لنظام الدخول والخروج الأوروبي EES، الذي حل تدريجيًا محل ختم جوازات السفر للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي القادمين للإقامة القصيرة في الدول الأوروبية المشاركة. ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، بدأ تطبيق النظام تدريجيًا في 12 أكتوبر 2025، وأصبح يعمل بصورة كاملة اعتبارًا من 10 أبريل 2026 على الحدود الخارجية للدول الأوروبية الـ29 المشاركة فيه. وفي المقابل، ما زال نظام ETIAS، الذي يخص مواطني الدول المعفاة من تأشيرة الدخول، غير مُفعّل حتى الآن، ولا يتم حاليًا استقبال طلبات الحصول عليه، ولذلك من المهم عدم الخلط بين النظامين أو دفع رسوم لأي جهة تدعي أن التقديم عليه أصبح إلزاميًا.

نظام الدخول والخروج.. نهاية الاعتماد على ختم الجواز

يمثل نظام الدخول والخروج الأوروبي EES أحد أبرز التغييرات التي ينبغي أن يعرفها المسافر قبل التوجه إلى أوروبا. ويُطبق النظام على مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى الدول الأوروبية المشاركة لإقامة قصيرة، سواء كانوا يحتاجون إلى تأشيرة قصيرة الأجل أو كانوا معفيين من التأشيرة وفق جنسيتهم. ويعمل النظام على تسجيل بيانات وثيقة السفر وتواريخ الدخول والخروج، إلى جانب البيانات الحيوية وفق إجراءات الحدود المعتمدة، ما يعني أن المسافر لن يعتمد بالطريقة التقليدية نفسها على أختام جواز السفر لإثبات دخوله وخروجه. وعند عبور الحدود لأول مرة بعد تطبيق النظام، قد يُطلب من المسافر تسجيل بياناته الحيوية، بما في ذلك صورة الوجه وبصمات الأصابع، وفق الإجراءات المتبعة في نقطة العبور. ومن المهم الإشارة إلى أن عدم امتلاك جواز سفر بيومتري لا يعني تلقائيًا رفض الدخول؛ إذ توضح المفوضية الأوروبية أن جوازات السفر غير البيومترية الصالحة للسفر إلى الدول المعنية تظل مقبولة من حيث المبدأ، مع وجود متطلبات مختلفة لاستخدام بعض الأنظمة الآلية عند الحدود. ويهدف النظام إلى جعل إدارة الحدود أكثر رقمية ودقة، كما يساعد في تسجيل مدة إقامة المسافر ومراقبة الالتزام بالقواعد المتعلقة بالإقامة القصيرة.



ETIAS.. نظام مختلف لم يبدأ تطبيقه بعد

من أكثر النقاط التي تسبب التباسًا لدى المسافرين الفرق بين EES وETIAS، فكل نظام له وظيفة مختلفة. ويخص ETIAS مواطني الدول غير الأوروبية المعفيين من تأشيرة الدخول، وسيكون عبارة عن تصريح سفر إلكتروني مرتبط بجواز السفر، وليس تأشيرة شنغن بالمعنى التقليدي. ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن ETIAS غير مُفعّل حاليًا، ولا يتم في الوقت الراهن جمع طلبات الحصول على تصاريح السفر، كما ستعلن الجهات الأوروبية الموعد المحدد لبدء النظام قبل إطلاقه بعدة أشهر. وعند بدء تطبيقه، سيكون التصريح مطلوبًا من المسافرين المؤهلين من الدول المعفاة من التأشيرة إلى 30 دولة أوروبية، ويمكن أن يكون صالحًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو حتى انتهاء جواز السفر، أيهما يأتي أولًا. كما يسمح لحامله بالسفر للإقامات القصيرة التي تصل عادة إلى 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا، لكن الحصول على ETIAS لن يعني ضمان الدخول تلقائيًا، إذ تظل سلطات الحدود مسؤولة عن التحقق من استيفاء شروط الدخول عند الوصول. ومن المقرر أن تبلغ رسوم الطلب 20 يورو، مع وجود فئات مستثناة من دفع الرسوم وفق القواعد الرسمية، ولذلك سيكون من الضروري عند بدء النظام استخدام القنوات الرسمية فقط وتجنب المواقع التي تفرض رسومًا إضافية أو تدعي أنها الجهة الحكومية.

ماذا يفعل المسافر قبل رحلته إلى أوروبا؟

مع هذه التغييرات، أصبح التخطيط المسبق للرحلة أكثر أهمية، لكن القواعد الأساسية للسفر لم تتغير لمجرد إطلاق الأنظمة الرقمية. فإذا كان المسافر من دولة تحتاج إلى تأشيرة شنغن، فعليه الاستمرار في اتباع إجراءات طلب التأشيرة المعمول بها، بينما يجب على المسافرين المعفيين من التأشيرة متابعة موعد بدء ETIAS الرسمي قبل السفر. وفي جميع الحالات، ينبغي التأكد من صلاحية جواز السفر واستيفاء شروط الدخول الخاصة بالوجهة، والاحتفاظ بالحجوزات والمستندات التي قد تطلبها سلطات الحدود. كما يجب الانتباه إلى مدة الإقامة المسموح بها، خصوصًا أن قاعدة الإقامة القصيرة في منطقة شنغن تقوم على حد أقصى يبلغ 90 يومًا خلال أي فترة من 180 يومًا بالنسبة للفئات التي تنطبق عليها هذه القاعدة. ويساعد نظام EES على تسجيل الدخول والخروج إلكترونيًا بدل الاعتماد على الأختام، ما يجعل الالتزام بمدة الإقامة أكثر أهمية. ومن الأفضل كذلك الوصول إلى المطار أو المعبر الحدودي بوقت كافٍ، خصوصًا خلال فترات السفر المزدحمة، لأن إجراءات التسجيل الحيوي قد تستغرق وقتًا إضافيًا للمسافرين الذين يخضعون لها للمرة الأولى. والأهم هو الاعتماد على المصادر الرسمية عند متابعة أي تحديث، لأن تفاصيل أنظمة السفر الأوروبية قد تتغير مع بدء مراحل التطبيق المختلفة.

وفي النهاية، لا تعني التغييرات الجديدة أن السفر إلى أوروبا أصبح أكثر تعقيدًا بالضرورة، لكنها تعكس انتقال إجراءات الحدود إلى مرحلة أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والبيانات الرقمية. وأصبح EES الآن جزءًا أساسيًا من إجراءات الحدود الخارجية للدول الأوروبية المشاركة، بينما ETIAS لم يبدأ العمل به بعد، وهي نقطة مهمة يجب توضيحها لتجنب المعلومات المتداولة غير الدقيقة. ومع التأكد من الوثائق وصلاحية جواز السفر وفهم قواعد الإقامة ومتابعة المواقع الرسمية قبل موعد الرحلة، يستطيع المسافر الاستعداد بصورة أفضل لعبور الحدود الأوروبية. وتبقى أفضل قاعدة هي عدم الاعتماد على الأخبار القديمة أو المواقع غير الرسمية، خصوصًا فيما يتعلق بموعد بدء ETIAS ومتطلبات التقديم والرسوم، والرجوع دائمًا إلى المعلومات الرسمية للاتحاد الأوروبي عند التخطيط للرحلة.