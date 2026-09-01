إيران : أميركا ستندم على هجماتها الجديدة

خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق جنوبي وشرقي إيران، بالتزامن مع إعلان هيئة الأركان الإيرانية أنها ستوجه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على استهداف مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان.

وقال نائب محافظ سيستان وبلوشستان إن 4 مقذوفات أصابت نطاق مدينتي تشابهار وكنارك جنوب شرقي إيران.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان، وفي مدينتي بندر عباس وسيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

كما أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي 8 انفجارات على الساحل الجنوبي لجزيرة قشم في محافظة هرمزغان.

وقال التلفزيون الإيراني إن دوي 5 انفجارات سُمع في قرية مسن بجزيرة قشم، إضافة إلى 4 انفجارات في مضيق هرمز.

وفي محافظة بوشهر جنوبي إيران، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في مدينة عسلوية، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن دوي انفجارات سُمع في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان.

من جهتها، قالت محافظة هرمزغان إنه لا توجد إصابات أو استهدافات في المحافظة، موضحة أن معظم الأصوات ناجمة عن التوتر في الخليج ومضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة "ستندم" على هجماتها الجديدة.

وتأتي هذه التطورات وسط توعد هيئة الأركان الإيرانية بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على استهدافها مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تشن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان مقتضب الثلاثاء، على منصة "إكس" أنها شنت غارات جوية جديدة على إيران.