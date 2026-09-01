15.7 ألف مسجل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند خلال يومين

خبرني - بلغ عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" نحو 15700 شخص خلال اليومين الأولين من إتاحة الخدمة، وفق ما أفاد مدير تطبيق سند محمد البطيخي.

وقال البطيخي إن إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد المسجلين، موضحا أن التسجيل يتم من خلال تحديث التطبيق والدخول إلى أيقونة التبرع الموجودة على الصفحة الرئيسية.

وأضاف أن المستخدم، بعد الدخول إلى الخدمة، يمكنه الاطلاع على الفتوى الشرعية المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، ثم تأكيد رقم هاتفه، لتظهر رغبته في التبرع ضمن دفتر العائلة الرقمي لجميع أفراد الأسرة.

وأوضح أن الخدمة، في الوقت الحالي، تتيح للمواطن تسجيل رغبته في التبرع بالأعضاء دون تحديد أعضاء بعينها، مشيرا إلى أن العمل جارٍ مستقبلا على إضافة إمكانية تحديد الأعضاء التي يرغب الشخص في التبرع بها في حال وفاته.

وبشأن الإقبال على الخدمة، قال البطيخي، إن أعداد المسجلين تتزايد باستمرار، وإن عدد المسجلين يرتفع كل ساعة، في ظل إقبال كبير على الخدمة.